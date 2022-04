Wiener Aktienmarkt vorbörslich fester erwartet

Die Wiener Börse dürfte am Donnerstag fester in den Handel starten. Eine Indikation auf den heimischen Leitindex ATX notierte eine Dreiviertelstunde vor Handelsbeginn um 0,9 Prozent höher. Auch die Futures auf die Eröffnung der europäischen Leitbörsen signalisieren einen positiven Handelsauftakt.

Auf fundamentaler Ebene stehen heute stehen mit den vorläufigen Verbraucherpreisen in Spanien und Deutschland sowie der ersten Schätzung des US-Wachstums im ersten Quartal wichtige Datenveröffentlichungen auf dem Programm, schreiben die Helaba-Analysten in ihrem Tagesausblick.

Am heimischen Aktienmarkt stehen in der laufenden Berichtssaison Porr und s Immo mit präsentierten Geschäftszahlen im Fokus. Der Baukonzern Porr hat im abgelaufenen Geschäftsjahr wieder Gewinne geschrieben. Unter dem Strich blieben 61,4 Mio. Euro Konzernergebnis. Im ersten Coronajahr 2020 waren noch Verluste in Höhe von 42,4 Mio. Euro verbucht worden.

Der Immobilienkonzern s Immo konnte im Vorjahr den Jahresüberschuss auf 231 Mio. Euro steigern, nach 57 Mio. im Jahr 2020. Die für Immobilienunternehmen wichtigen Ertragskennzahl "Funds From Operations" (FFO I) wurde von 42 auf 61 Mio. Euro verbessert.

Von Analystenseite meldete sich die Deutsche Bank und stufte die Titel von Wienerberger von "Buy" auf "Hold" zurück. Die Experten der Erste Group bestätigten ebenfalls ihre "Hold"-Empfehlung für die Agrana-Titel. Das Kursziel wurde hier moderat von 18,8 auf 18,6 Euro angepasst.

Die Wiener Börse hat sich am Mittwoch mit Gewinnen aus dem Handel verabschiedet. Der Leitindex ATX ging um 1,20 Prozent bei 3.232,27 Einheiten deutlich fester aus dem Handel.

Unternehmensseitig rückten im Zuge der Berichtssaison Erstquartalszahlen der Telekom Austria in den Vordergrund. Die Titel stiegen um 0,7 Prozent. Der auf Büros und Hotels spezialisierte Immo-Entwickler Warimpex ist voriges Jahr in die Gewinnzone zurückgekehrt. Die Wertpapiere verloren dennoch 1,0 Prozent.

Die größten Kursgewinner im prime market am Mittwoch:

Semperit +3,76% 22,10 Euro Schoeller-Bleckmann +3,29% 50,20 Euro Verbund +3,19% 101,80 Euro

Die größten Kursverlierer im prime market am Mittwoch:

Addiko Bank -5,45% 10,40 Euro Strabag -1,89% 36,30 Euro Marinomed -1,83% 75,00 Euro

ste/pma

ISIN AT0000999982