Wiener Aktienmarkt vorbörslich fester erwartet

Die Wiener Börse dürfte am Mittwoch klar im Plus den Handel aufnehmen und die Vortagesgewinne damit ausweiten. Rund eine Dreiviertelstunde vor Handelsbeginn deutete eine Indikation auf den heimischen Leitindex ATX ein Plus von 1,08 Prozent an. Auch die Futures auf die Eröffnung der europäischen Leitbörsen signalisieren Zuwächse an.

Analysten verweisen aber auf die vorherrschenden Belastungsfaktoren. "Der Ukraine-Krieg und die Sanktionen gegen Russland, die hohe Inflation und steigende Zinsen sowie die Lieferkettenproblematik sorgen für ein anhaltend schwieriges Umfeld", formulierten die Helaba-Experten in ihrem Tagesausblick. Insofern sei die Gefahr eines erneuten Kursrücksetzers nicht gebannt. Der ATX hatte bereits vor den Vortagesgewinnen eine viertägige Abwärtsbewegung absolviert.

Am heimischen Aktienmarkt rückte auf Unternehmensebene die Addiko Bank mit vorgelegten Zahlen in den Fokus. Die auf Geschäft in Zentral- und Osteuropa spezialisierte Bank hat im ersten Quartal den Gewinn nach Steuern von 5 auf 6,5 Mio. Euro gesteigert und lag damit etwas über den Erwartungen von der APA befragten Analysten. Das operative Ergebnis stieg im ersten Quartal 2022 im Vergleich zur Vorjahresperiode von 11,3 Mio. Euro auf 14,3 Mio. Euro. Die Risikokosten gingen ebenso zurück wie die Rate von uneinbringlichen Krediten.

Von Analystenseite meldete sich die Erste Group und kürzte das Kursziel für die OMV-Aktie von 68 Euro auf 66 Euro. Die Kaufempfehlung "Buy" wurde gleichzeitig bestätigt.

Die Wiener Börse ist am Dienstag mit Zugewinne aus dem Handel gegangen. Der ATX beendete die Sitzung mit einem Plus von 0,66 Prozent bei 3.027,74 Punkten. Mit dem Plus konnte der ATX eine vier Handelstage lange Negativserie stoppen. Europaweit zeigten sich die Märkte am Dienstag nach dem sehr schwachen Wochenauftakt etwas erholt.

Bei den Einzelwerten setzten sich die Aktien des Feuerwehrausrüsters Rosenbauer mit einem Plus von 4,6 Prozent an die Spitze im ATX Prime. Dabei vermeldete der Konzern einen weiteren Rutsch in die Verlustzone im Startquartal 2022.

Die größten Kursgewinner im prime market am Dienstag:

Rosenbauer +4,63% 38,40 Euro Raiffeisen Bank International +4,24% 11,30 Euro FACC +3,12% 7,60 Euro

Die größten Kursverlierer im prime market am Dienstag:

Flughafen Wien -1,53% 25,80 Euro Pierer Mobility -1,39% 71,00 Euro Kapsch TrafficCom -1,09% 12,74 Euro

