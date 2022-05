Wiener Aktienmarkt vorbörslich fester erwartet

Die Wiener Börse dürfte am Dienstag mit höheren Notierungen in den Handel starten. Eine Indikation auf den heimischen Leitindex ATX notierte gegen 8.25 Uhr um 0,7 Prozent fester.

Auch das europäische Umfeld wird zu Handelsbeginn mit Kursgewinnen erwartet. Marktbeobachter verwiesen auf positive Vorgaben der Asien-Märkte, vor allem in Hongkong wegen der in China spürbaren Hoffnung auf Corona-Lockerungen.

Es stehen heute einige wichtige US-Daten zur Veröffentlichung an und die Marktteilnehmer werden die Ergebnisse vor dem Hintergrund der hohen Zinserwartungen mit Interesse verfolgen, kommentierten die Helaba-Experten. Bei Einzelhandelsumsätzen und Industrieproduktion wird mit weiterhin positiven Zuwachsraten gerechnet.

Von Unternehmensseite könnten die Aktien von AT&S sowie der Vienna Insurance Group nach Zahlenvorlage in den Fokus rücken. Der Leiterplattenhersteller AT&S hat im Geschäftsjahr 2021/22 sowohl beim Umsatz als auch beim Gewinn kräftig zugelegt. Bei der Vienna Insurance Group (VIG) sank der Gewinn vor Steuern (EGT) im Jahresabstand leicht um 3,3 Prozent.

Am Montag hatte der ATX um 0,90 Prozent höher bei 3.127,69 Punkten geschlossen. Die im Minus notierenden US-Indizes belasteten am Nachmittag zwar, konnten den heimischen Leitindex allerdings nicht in die Verlustzone drücken.

Laut Experten dürfte die Volatilität an den Märkten aufgrund des Ukraine-Konflikts, Energieengpässen und Konjunktursorgen in China hoch bleiben. Überdies lastet weiterhin der Druck steigender Zinsen auf Aktien, speziell im Tech-Sektor. Konjunkturdaten aus China, der Eurozone und den USA fielen zu Wochenbeginn schwach aus.

Gefragt waren bis Handelsschluss in Wien die Versorger-Aktien. Verbund (plus 3,0 Prozent) und EVN (plus 4,3 Prozent) rangierten ganz oben auf dem Kurszettel. Als Tagesgewinner etablierten sich zudem neben den schwer gewichteten Titeln der OMV (plus 1,5 Prozent) auch Schoeller-Bleckmann (plus 4,1 Prozent) - die beiden im Ölsektor angesiedelten Wertpapiere dürften aufgrund wieder ins Plus gedrehter Rohölnotierungen angezogen haben.

Die größten Kursgewinner im prime market am Montag:

EVN +4,34% 22,85 Euro Schoeller-Bleckmann +4,14% 57,90 Euro Verbund +3,00% 84,00 Euro

Die größten Kursverlierer im prime market am Montag:

Addiko Bank -1,42% 10,45 Euro Porr -1,30% 12,14 Euro PIERER MOBILITY AG -1,24% 71,80 Euro

ISIN AT0000999982