Wiener Aktienmarkt vorbörslich fester erwartet

Die Wiener Börse dürfte am Mittwoch mit Gewinnen in den Handel starten. Eine Indikation auf den heimischen Leitindex ATX signalisierte kurz vor Sitzungsbeginn ein Plus von 0,6 Prozent. Auch an anderen Börsen wird nach den starken Verlusten vom Vortag zum Handelsstart eine kleine Erholung erwartet. Inflationsängste und Konjunktursorgen dürften aber weiter für Unsicherheit sorgen.

Bewegung könnten im Frühhandel einzelne Unternehmensnachrichten bringen. So hat der Stromversorger EVN für das erste Halbjahr ihres Geschäftsjahres 2021/22 einen Gewinnrückgang gemeldet.

Zahlen gab es auch von der UBM. Der Immobilienentwickler hat im ersten Quartal einen deutlichen Gewinn- und Umsatzrückgang verbucht. Die Analysten der Erste Group schreiben in einem ersten Kommentar von einem unspektakulären Quartal. Unterm Strich hat der UBM-Gewinn dabei die Erwartungen der Analysten leicht übertroffen.

Impulse könnten auch die am Nachmittag anstehenden Daten zu den Auftragseingängen langlebiger Wirtschaftsgüter in den USA bringen. Die Vorgaben für die Zahlen sind laut den Analysten der Helaba leicht positiv.

Am Dienstag hatte der ATX um 0,45 Prozent schwächer bei 3.263,23 Punkten geschlossen. Unter Druck kamen wie an anderen Börsen auch die Stromversorger. So mussten Verbund ein Minus von 1,4 Prozent verbuchen und EVN schlossen 1,9 Prozent tiefer.

Die größten Kursgewinner im prime market am Dienstag:

Schoeller-Bleckmann +4,03% 64,60 Euro Frequentis +3,81% 30,00 Euro UBM Development +2,27% 40,50 Euro

Die größten Kursverlierer im prime market am Dienstag:

PIERER MOBILITY AG -4,35% 72,60 Euro Kapsch TrafficCom -2,75% 12,74 Euro FACC -2,74% 7,46 Euro

mik/ste

ISIN AT0000999982