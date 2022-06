Wiener Aktienmarkt vorbörslich fester erwartet

Die Wiener Börse dürfte nach einem handelsfreien Pfingstmontag fester in die Woche starten und damit die Gewinne anderer Börsen von Wochenbeginn nachholen. Eine vorbörsliche Indikation auf den ATX zeigt am Dienstag rund eine halbe Stunde vor Sitzungsbeginn ein Plus von 0,8 Prozent.

Wichtige Unternehmensnachrichten lagen in der Früh nicht vor. Im Tagesverlauf stehen auch kaum marktbewegende Konjunkturdaten an.

An anderen Börsen werden zum Handelsstart Abgaben erwartet. Belastet werden dürfte die Marktstimmung weiter von den Ängsten vor hoher Inflation und damit auch gegensteuernden Zinserhöhungen der Notenbanken.

"Die Stimmung an den Finanzmärkten hat sich zuletzt zwar erholt und die Aktienmärkte konnten zulegen, die Aussicht auf eine weniger expansive Geldpolitik der EZB und Beendigung der Netto-Anleihekäufe sorgt aber für Verspannungen an den Rentenmärkten", schreiben die Analysten der Helaba.

Am Freitag hatte der ATX um 0,83 Prozent höher bei 3.370,21 Punkten geschlossen. Das bestimmende Börsenthema zum Wochenschluss war die Veröffentlichung des US-Arbeitsmarktberichts für Mai. Die Daten zeigten zwar ein überraschend robustes Bild, schürten damit aber auch die Zinserhöhungsängste.

Die größten Kursgewinner im prime market am Freitag:

Verbund +2,82% 96,60 Euro Porr +2,79% 13,26 Euro Vienna Insurance Group +2,64% 23,35 Euro

Die größten Kursverlierer im prime market am Freitag:

Immofinanz -5,07% 19,27 Euro Raiffeisen Bank International -1,85% 12,23 Euro Agrana -1,47% 16,70 Euro

ISIN AT0000999982