Wiener Aktienmarkt vorbörslich fester erwartet

Die Wiener Börse dürfte sich am Dienstag etwas von den Vortagesverlusten erholen. Eine Indikation auf den Leitindex ATX zeigte rund 35 Minuten vor dem Handelsstart ein Plus von 0,91 Prozent an bei 3.150,55 Punkten. Auch für das europäische Börsenumfeld wird am Dienstag mit Zuwächsen gerechnet.

Weltweit warten Anleger gespannt auf die Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed am Mittwoch. US-Inflationsdaten vom vergangenen Freitag waren auf ein 40-Jahres-Hoch gestiegen und nährten somit die Sorgen vor einer Fed-Zinserhöhung um möglicherweise mehr als 50 Basispunkte.

Datenseitig könnte in Europa das ZEW-Saldo der Konjunkturerwartungen Beachtung finden. Die Analysten der Helaba rechneten in der Früh mit einer leichten Verbesserung von niedrigem Niveau aus.

Die bereits am Vortag stark gestiegenen Aktien des Flughafen Wiens könnten auch heute wieder einen Blick wert sein. Die Flughafen-Wien-Gruppe schraubt aufgrund der verbesserten Passagierentwicklung die Prognose für das laufende Geschäftsjahr nach oben. Für 2022 erwarte man nun einen Umsatz von rund 640 Mio. Euro (bisher: 560 Mio. Euro), und ein Jahresgewinn von zumindest 80 Mio. Euro (bisher: 20 Mio. Euro), teilte der Airport-Betreiber am Montagabend in einer Aussendung mit.

Am Montag hatte der ATX um 1,98 Prozent schwächer bei 3.122,23 Punkten geschlossen. Im Fokus standen hier bereits die Papiere des Flughafen Wiens. Sie gewannen 24,1 Prozent auf 32,7 Euro, nachdem eine Tochter des australischen Fonds IFM aufgrund ihrer aufgestockten Beteiligung am Flughafenbetreiber der Gruppe ein gesetzlich verpflichtendes Übernahmeangebot vorgelegt hatte. Es beläuft sich auf 33 Euro je Titel.

Die größten Kursgewinner im prime market am Montag:

Flughafen Wien +24,14% 32,65 Euro s Immo +0,00% 22,65 Euro AMAG +0,00% 37,70 Euro

Die größten Kursverlierer im prime market am Montag:

Immofinanz -7,53% 15,35 Euro AT&S -4,54% 50,50 Euro voestalpine -4,11% 26,10 Euro

