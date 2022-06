Wiener Aktienmarkt vorbörslich fester erwartet

Die Wiener Börse dürfte am Freitag fester in den Handel starten. Eine vorbörsliche Indikation auf den heimischen Leitindex ATX notierte rund eine Dreiviertelstunde vor Sitzungsbeginn mit einem Plus von 1,25 Prozent. Nach positiven Vorgaben der Übersee-Märkte wird auch das europäische Umfeld mit Kursgewinnen erwartet.

Marktbeobachter sprachen von einem neuerlichen Erholungsversuch. Konjunktursorgen dominieren aktuell das Geschehen an den Finanzmärkten, während in der letzten Woche noch Zinssorgen das wesentliche Thema darstellten, kommentierten die Helaba-Experten.

Datenseitig zieht heute das ifo Geschäftsklima Deutschland die Aufmerksamkeit auf sich. Die Meldungslage zu den heimischen Unternehmen blieb bis dato dünn. Die Mayr-Melnhof Gruppe kauft die britische Essentra Packaging samt Tochterunternehmen auch in den USA um 312 Mio. Pfund. Dahingehend wurde eine Vereinbarung getroffen, berichtete das Unternehmen Freitagfrüh.

Am Donnerstag hatte der ATX um 2,89 Prozent schwächer bei 2.915,44 Punkten geschlossen. Auch an den europäischen Leitbörsen herrschten erneut negative Vorzeichen vor. International lasteten die Sorgen von einer merklichen Konjunkturabschwächung auf den Kursen. Bereits am Mittwoch hatte US-Notenbankchef Jerome Powell die Möglichkeit einer Rezession eingeräumt. Am Donnerstag enttäuschten nun Konjunkturdaten aus dem Euroraum klar und schürten damit ebenfalls Ängste vor einer Rezession.

Am heimischen Aktienmarkt standen die schwergewichteten Bankenwerte massiv unter Verkaufsdruck. Erste Group verbilligten sich um beachtliche 6,5 Prozent und BAWAG gaben ebenfalls hohe 6,1 Prozent ab. Die Aktionäre der Raiffeisen Bank International mussten ein sattes Minus von 5,2 Prozent verbuchen.

Unter den weiteren Schwergewichten rutschten voestalpine um weitere sechs Prozent ab, nach der Talfahrt bereits am Mittwoch. Am Vortag war die Aktien in einem sehr schwachen europäischen Stahlsektor um beachtliche 13 Prozent eingebrochen.

Die größten Kursgewinner im prime market am Donnerstag:

Verbund +1,42% 96,50 Euro EVN +0,95% 21,15 Euro AT&S +0,83% 48,45 Euro

Die größten Kursverlierer im prime market am Donnerstag:

Polytec -6,67% 5,60 Euro Erste Group -6,45% 25,53 Euro BAWAG -6,13% 42,60 Euro

