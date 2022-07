Wiener Aktienmarkt vorbörslich fester erwartet

Die Wiener Börse dürfte am Dienstag mit deutlichen Gewinnen in den Handel starten. Eine Bankenindikation auf den heimischen Leitindex ATX zeigte gegen 8.45 Uhr ein Plus von 1,2 Prozent. Auch an anderen Börsen werden zum Handelsstart Gewinne erwartet. Die kursierenden Inflations- und Zinsängste dürften aber weiter die bestimmenden Themen an den Märkten bleiben.

Wichtige Unternehmensnachrichten lagen in der Früh nicht vor. Impulse für die Börsen könnten die am Nachmittag anstehenden Daten zu den US-Industrieaufträgen bringen. Die Analysten der Helaba erwarten von den Daten ein moderates Plus. "Positives Überraschungspotenzial gegenüber dem Konsens machen wir aber nicht aus", schreiben die Analysten.

Am Montag hatte der ATX um 0,19 Prozent höher bei 2.868,84 Punkten geschlossen. Der US-Feiertag schlug sich auch in Wien in einem ruhigen Wochenauftakt nieder. Stark gesucht waren Schoeller-Bleckmann und legten 7,7 Prozent zu. Auch an anderen Börsen fanden sich Aktien aus der Ölbranche unter den Tagesgewinnern.

Die größten Kursgewinner im prime market am Montag:

Schoeller-Bleckmann +7,69% 56,00 Euro Polytec +5,08% 6,00 Euro UBM Development +2,85% 36,10 Euro

Die größten Kursverlierer im prime market am Montag:

Marinomed -3,10% 68,80 Euro Porr -3,08% 11,34 Euro Rosenbauer -2,46% 31,70 Euro

