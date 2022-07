Wiener Aktienmarkt vorbörslich fester erwartet

Die Wiener Börse dürfte den Handel am Freitag mit Kursgewinnen aufnehmen und könnte damit die bereits seit vier Sitzungen andauernde Negativserie beenden. Eine Indikation auf den heimischen Leitindex ATX signalisierte rund zwanzig Minuten vor Sitzungsbeginn ein Plus von 0,68 Prozent, damit könnte der ATX zu einer Erholung ansetzen.

Datenseitig kamen in der Früh schwache Konjunkturzahlen aus China. Vor dem Hintergrund strenger Corona-Maßnahmen ist das chinesische Wirtschaftswachstum im zweiten Quartal deutlich abgesackt. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum legte die zweitgrößte Volkswirtschaft nur noch um 0,4 Prozent zu, im ersten Quartal war die Wirtschaft noch um 4,8 Prozent gewachsen.

Im weiteren Verlauf stehen eine Reihe von US-Datenveröffentlichungen im Kalender, darunter die Einzelhandelsumsätze und die Industrieproduktion für Juni sowie das Michigan Sentiment und der Empire-State-Index.

"Inflations- und Rezessionssorgen dominieren das Geschehen an den Finanzmärkten und daran wird sich mit den heute anstehenden US-Daten vermutlich nichts ändern. Besonders auffällig ist die fortgesetzte Inversion der US-Kurve. Bonds mit 10-jähriger Laufzeit rentieren niedriger als 2-jährige Papiere", heißt es von den Experten der Helaba. Eine inverse Zinskurve wird unter Fachleuten als konjunkturelles Warnsignal gewertet. Häufig sind inverse Zinskurven Vorboten wirtschaftlicher Rezessionen.

Unter den Einzeltiteln stehen in Wien voestalpine im Fokus. Der Stahlkonzern hat im ersten Quartal 2022/23 einen Umsatz von 4.647 Mio. Euro erreicht, das Betriebsergebnis (Ebit) wurde mit 691 Mio. Euro beziffert, das Ebitda lag bei 877 Mio. Euro und damit "signifikant über der Markterwartung". Für das Gesamtjahr erwartet das Unternehmen ein Ebitda in Höhe von etwa 2 Mrd. Euro- der bisherige Ausblick lag zwischen 1,8 und 2 Mrd. Euro.

Am Donnerstag hatte der ATX ein Minus von 1,40 Prozent auf 2.813,55 Punkte verbucht, es war der vierte Verlusttag in Wien in Folge. OMV rückten mit einer Meldung ins Blickfeld: Das Unternehmen hat sich weitere Pipeline-Kapazitäten für Erdgas gesichert. Für das kommende Gas-Jahr - 1. Oktober 2022 bis 30. September 2023 - hat sich die OMV zusätzliche europäische Transportkapazitäten nach Österreich im Ausmaß von 40 TWh gesichert.

Das entspricht beinahe der Hälfte des österreichischen Jahresbedarfs und deckt die Lieferverpflichtungen der OMV in Österreich ab. Die eigenen OMV-Speicher sind zu fast 80 Prozent gefüllt. Die OMV-Aktie schloss mit einem deutlichen Minus von 2,7 Prozent. Hier könnten die sinkenden Rohölpreise belastet haben. Die Papiere des niederösterreichischen Ölfeldausrüsters Schoeller-Bleckmann sackten um 4,4 Prozent ab.

Die Papiere vom Flughafen Wien gingen nach Geschäftszahlen prozentuell unverändert aus dem Tag. Die voestalpine-Aktie büßte ex Dividende um 6,6 Prozent auf 19,09 Euro ein.

Die größten Kursgewinner im prime market am Donnerstag:

AT&S +2,53% 44,60 Euro Semperit +2,45% 18,40 Euro Zumtobel +2,31% 6,63 Euro

Die größten Kursverlierer im prime market am Donnerstag:

Porr -4,55% 11,32 Euro Schoeller-Bleckmann -4,35% 49,45 Euro Polytec -3,28% 5,60 Euro

kat

ISIN AT0000999982