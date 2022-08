Wiener Aktienmarkt vorbörslich fester erwartet

Die Wiener Börse dürfte am Mittwoch mit moderaten Gewinnen in den Handel starten. Eine Indikation auf den ATX sah den heimischen Leitindex eine halbe Stunde vor Handelsstart 0,4 Prozent im Plus. Auch an anderen Börsen in Europa werden dank guter Vorgaben aus den USA und Asien kleine Gewinne erwartet. Für Bewegung könnte in Wien auch die Ergebnisberichtssaison sorgen, am Mittwoch in der Früh gab es Zahlen von Addiko, FACC, Kapsch TrafficCom und der Semperit.

Der oberösterreichische Luftfahrt-Zulieferer FACC hat im ersten Halbjahr beim Umsatz deutlich zugelegt und das Betriebsergebnis (EBIT) auf 6,1 Mio. Euro verdoppelt, nach Steuern dreht das Ergebnis aber von 3,2 Mio. auf -0,5 Mio. Euro ins Minus.

Der Mautsystembetreiber Kapsch TrafficCom hat im ersten Quartal seinen Umsatz um 2,9 Prozent auf 130,5 Mio. Euro gesteigert, der operative Gewinn (EBIT) ist jedoch im vergleich zum Startquartal des Vorjahres von 6,6 Mio. auf 0,5 Mio. Euro zusammengeschmolzen.

Der Gummi- und Kautschukkonzern Semperit hat wie erwartet im ersten Halbjahr weniger Gewinn und Umsatz erzielt. Der Bereich Medizin war rückläufig, Zuwächse gab es im Industriegeschäft. Die Analysten der Erste Group erwarten eine neutrale Marktreaktion auf die Zahlen.

Impulse könnten dann am Nachmittag die anstehenden Zahlen zu den US-Einzelhandelsumsätzen bringen. Angesichts der hohen Inflation erhoffen Börsianer von den Daten neue Hinweise auf deren Wirkung auf das Konsumverhalten. Mit Spannung erwartet wird auch das am Abend anstehende Protokoll der letzten FOMC-Sitzung der US-Notenbank.

Am Dienstag hatte der ATX um 0,55 Prozent höher bei 3.101,68 Punkten geschlossen. Gut gesucht waren Andritz und stiegen um 2,9 Prozent. Der Technologiekonzern hat einen Großauftrag in Paraguay an Land gezogen. Mit dem Eukalyptusverarbeiter Paracel sei ein Vertrag über die Lieferung von Prozess-Ausrüstungen für eine neue Zellstofffabrik unterzeichnet worden, teilte Andritz mit. Das Unternehmen schätzt den Auftragswert auf 1,5 Mrd. US-Dollar.

Die größten Kursgewinner im prime market am Dienstag:

Andritz +2,89% 50,25 Euro Do&Co +2,65% 81,40 Euro AT&S +2,61% 47,10 Euro

Die größten Kursverlierer im prime market am Dienstag:

UBM Development -3,22% 33,10 Euro Semperit -1,56% 22,10 Euro Marinomed -1,54% 64,00 Euro

