Wiener Aktienmarkt vorbörslich fester erwartet

Die Wiener Börse dürfte am Donnerstag mit Gewinnen in den Handel starten und damit an die Vortageszuwächse anknüpfen. Eine Indikation auf den ATX sah den österreichischen Leitindex eine halbe Stunde vor dem Start 0,69 Prozent höher bei 3.021,40 Punkten. Auch andere wichtige europäische Indizes werden im Frühhandel fester erwartet.

Trotz der positiven Indikatoren sehen die Analysten der Helaba die Marktlage etwas eingetrübter. "Die Aktieninvestoren lassen weiterhin Vorsicht walten und die bestehenden Zinserhöhungsängste sowie vorhandene Rezessionssorgen werden wohl auch heute den Markt tendenziell belasten", schreiben sie in ihrem Tageskommentar.

Weltweit dürften Anlegerinnen und Anleger die Konferenz die Konferenz der US-Notenbank Fed in Jackson Hole beobachten. Allerdings dürfte es hier erst mit der Rede von Fed-Chef Powell interessant werden, die aber erst für Freitag auf dem Programm steht.

Am heimischen Markt könnten dann mehrere Unternehmen mit Zahlen im Fokus stehen. Im prime market sind dies der Energieversorger EVN, die Biotech-Firma Marinomed und UBM Development. Dazu kommen Oberbank und Frauenthal.

Der niederösterreichische Versorger EVN hat nach drei Quartalen einen etwas höheren Konzerngewinn erzielt, operativ ging das Ergebnis zurück. Das Korneuburger Biotechnologie-Unternehmen Marinomed hat im ersten Halbjahr 2022 mehr Umsatz gemacht und die Kosten für Forschung und Entwicklung gesenkt - der Verlust konnte dadurch eingedämmt werden. UBM Development mussten dann bei Gewinn und Umsatz im ersten Halbjahr deutliche Rückgänge verzeichnen.

Zuwächse bei Energieversorgern hatten den heimischen Markt am Vortag unterstützt. Am Mittwoch hatte der ATX um 0,50 Prozent höher bei 3.000,56 Punkten geschlossen.

Die größten Kursgewinner im prime market am Mittwoch:

Semperit +4,32% 19,80 Euro Verbund +3,37% 113,60 Euro Addiko Bank +2,37% 10,80 Euro

Die größten Kursverlierer im prime market am Mittwoch:

Warimpex -3,06% 0,76 Euro Palfinger -2,52% 25,15 Euro voestalpine -2,22% 20,30 Euro

ISIN AT0000999982