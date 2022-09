Wiener Aktienmarkt vorbörslich fester erwartet

Die Wiener Börse dürfte am Dienstag mit freundlicher Tendenz in den Handel starten. Eine Indikation auf den heimischen Leitindex ATX notierte knapp halbe Stunde vor Sitzungsbeginn um gut ein Prozent höher. Auch an den europäischen Leitbörsen wird mit einem positiven Handelsstart gerechnet. Marktteilnehmer erwarten einen neuerlichen Erholungsversuch.

Die Verunsicherung vor allem in Fragen der Europapolitik Italiens ist nach dem Sieg des rechten Wahlbündnisses erhöht, die Finanzmärkte zeigten sich aber nach einem davon dominierten Start in die Woche relativ gefasst, kommentierten die Helaba-Experten. Während die US-Börsen am Vortag noch Abschläge verbuchen mussten, zeigen sich die Asien-Märkte heute früh uneinheitlich.

Die Meldungslage zu den heimischen Unternehmen wurde als sehr dünn beschrieben. Datenseitig stehen in der Eurozone am Vormittag die Geldmengenzahlen auf der Agenda. In den USA richtet sich der Blick auf die Bestellungen langlebiger Wirtschaftsgüter, auf die Neubauverkäufe sowie auf die Verbraucherstimmung des Conference Boards.

Am Montag hatte der ATX um 0,38 Prozent schwächer bei 2.721,15 Punkten geschlossen. Einige Male wechselten die europäischen Aktienindizes die Vorzeichen. Im Späthandel dürfte die mehrheitlich negative Wall Street belastet haben. Seitens Konjunkturdaten zeichnete sich ein trübes Bild ab. So hat sich die Stimmung in der deutschen Wirtschaft im September deutlich verschlechtert. Im Fokus standen zudem die am Wochenende abgehaltenen Regierungswahlen in Italien.

Unter den größten Verlierern fanden sich am Wiener Markt die Aktien von Schoeller-Bleckmann, die um 4,2 Prozent nachgaben. Die Anteile an der OMV gewannen dagegen 0,7 Prozent.

Die wichtigsten Bankentitel aus Wien waren überwiegend schwächer. So verloren Erste Group 2,2 Prozent und Raiffeisen büßten 1,1 Prozent ein. BAWAG stiegen dagegen um leichte 0,2 Prozent..

Die größten Kursgewinner im prime market am Montag:

Lenzing +3,06% 64,00 Euro Addiko Bank +2,48% 10,35 Euro Flughafen Wien +1,68% 33,35 Euro

Die größten Kursverlierer im prime market am Montag:

Warimpex -6,25% 0,75 Euro Frequentis -6,00% 23,50 Euro Schoeller-Bleckmann -4,23% 47,50 Euro

ger/spa

ISIN AT0000999982