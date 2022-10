Wiener Aktienmarkt vorbörslich fester erwartet

Die Wiener Börse dürfte am Donnerstag den Handel mit fester Tendenz aufnehmen. Eine Indikation auf den heimischen Leitindex ATX notierte gegen 8.20 Uhr um 0,9 Prozent höher. Auch die Futures auf die Eröffnung der europäischen Leitbörsen signalisierten einen positiven Handelsstart.

Die Analysten von Helaba zeigten sich jedoch skeptisch und verweisen auf die weiterhin vorhandenen Krisenherde sowie auf das Risiko negativer Schlagzeilen. Insofern stellt sich nach Einschätzung der Experten die Frage, ob der jüngst aufgekommene Optimismus an den Finanzmärkten gerechtfertigt sei. Neben den Energie- und Rezessionssorgen bereitet die hohe Inflation weiterhin Kopfzerbrechen. Sie sei der Grund dafür, dass von den Zentralbanken keine konjunkturelle Unterstützung zu erwarten ist wie in früheren Krisenzeiten, hieß es weiter.

Am heimischen Aktienmarkt liegt auf Unternehmensebene noch eine sehr dünne Meldungslage vor. Die Wiener Börse hat am Mittwoch Verluste verbuchen müssen. Der ATX fiel um 0,61 Prozent auf 2.797,11 Einheiten. Europaweit gab es Kursverluste zu sehen, nachdem es seit dem Wochenstart mit den Aktienkursen im Zuge einer Erholungsbewegung deutlich nach oben gegangen war. Der heimische Leitindex war allein am Dienstag um 3,5 Prozent hochgesprungen.

Am heimischen Aktienmarkt gestaltete sich die Meldungslage auf Unternehmensseite sehr dünn. Die Abschläge gingen quer durch die Branchen. Die Lenzing-Aktie zog mit einem Kursabschlag von 8,4 Prozent die Aufmerksamkeit der Anleger auf sich.

Die größten Kursgewinner im prime market am Mittwoch:

Polytec +3,15% 4,75 Euro Warimpex +3,03% 0,68 Euro UBM Development +2,12% 28,90 Euro

Die größten Kursverlierer im prime market am Mittwoch:

Lenzing -8,42% 52,20 Euro Marinomed -6,90% 54,00 Euro Immofinanz -3,79% 12,43 Euro

