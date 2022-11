Wiener Aktienmarkt vorbörslich fester erwartet

Die Wiener Börse dürfte am Dienstag mit Gewinnen in den Feiertagshandel starten. Eine Viertelstunde vor Handelsbeginn zeigt eine Banken-Indikation auf den ATX ein Plus von 0,9 Prozent. Auch an anderen Börsen in Europa dürfte es zum Auftakt hinauf gehen. Positive Impulse kommen in der Früh von guten Vorgaben der Börsen in Asien.

Vor allem in Hongkong kam es zu einem Kurssprung, der angeführt wurde von Technologiewerten. Auch in Australien stiegen die Kurse nach der Entscheidung der Notenbank, den Leitzins nur um 0,25 Prozentpunkte zu erhöhen.

Kursbewegende Unternehmensnachrichten werden am Dienstag nicht erwartet. Impulse könnte der am Nachmittag anstehenden ISM-Index für das verarbeitende Gewerbe in den USA bringen. "Das wohl wichtigste konjunkturelle Stimmungsbarometer in den USA steht dabei unter gemischten, per saldo aber leicht schwächeren Vorzeichen", schreiben die Analysten der Helaba in der Früh.

Am Montag hatte der ATX mit einem kleinen Plus von 0,15 Prozent bei 2.936,87 Punkten geschlossen. Für Bewegung sorgten zum Wochenstart einzelne Analysteneinstufungen.

Stark gesucht waren nach einer Kaufempfehlung der Deutschen Bank Palfinger und legten 4,5 Prozent zu. Unter Druck kamen zum Wochenstart hingegen Verbund und verloren 2,7 Prozent auf 79,25 Euro. Die Analysten der Credit Suisse haben ihr Kursziel für die Aktie von 77,5 auf 73,0 Euro gesenkt und ihre Einstufung "underperform" bekräftigt.

mik

ISIN AT0000999982