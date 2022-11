Wiener Aktienmarkt vorbörslich fester erwartet

Die Wiener Börse dürfte den Handel am Freitag mit Kursgewinnen aufnehmen. Eine Indikation auf den heimischen Leitindex ATX signalisierte rund zwanzig Minuten vor Sitzungsbeginn ein Plus von 0,56 Prozent. Auch die wichtigsten europäischen Indizes werden etwas höher erwartet.

Insgesamt dürfte der Wochenausklang aber ruhig verlaufen. Die Berichtssaison legt eine Pause ein, und auch meldungsseitig blieb es bisher still. Im Fokus stehen weiterhin die Entwicklung der Inflation und Tempo und die Zinserhöhungen durch die Notenbanken - zuletzt war die Hoffnung aufgekommen, dass die Notenbanken das Tempo der Zinserhöhungen drosseln könnten.

"Jedoch gibt es vermehrt Hinweise aus dem Kreise der EZB-Ratsmitglieder, dass sich die bis zuletzt schnelle Erhöhung der Leitzinsen verlangsamen könnte. Reden von Lagarde, Nagel und Knot sind diesbezüglich heute zu beachten. Der Bedarf an weiteren Zinserhöhungen ist wegen der bei 10 Prozent liegenden Teuerung weiterhin gegeben", schreiben die Experten der Helaba.

Am Donnerstag hatte die Wiener Börse den Handel in einem erneut überwiegend negativen internationalen Börsenumfeld tiefer beendet. Der ATX gab um 0,37 Prozent auf 3.175,19 Einheiten nach. Marktbeobachter verwiesen international auf eine Konsolidierungsbewegung nach dem jüngsten Aufwärtsschub an den Aktienmärkten.

In der laufenden Berichtssaison publizierten am heimischen Markt UNIQA, DO&CO und Flughafen Wien aktuelle Quartalszahlen. Die UNIQA-Aktie schloss nach der Ergebnisvorlage mit einem Minus von 0,8 Prozent. DO&CO-Papiere servierten ein Minus von 0,5 Prozent. Das Cateringunternehmen hat die coronabedingte Flaute hinter sich gelassen und das nach eigenen Angaben umsatzstärkste Halbjahr der Unternehmensgeschichte erzielt.

Die Flughafen Wien-Aktie gewann 0,9 Prozent an Höhe. Die Airport-Gruppe ist nach der Coronakrise wieder auf Kurs. Der Umsatz in den ersten neun Monaten des Jahres wurde um 85 Prozent gesteigert, auf 508 Mio. Euro.

Die größten Kursgewinner im prime market am Donnerstag:

Marinomed +4,56% 73,40 Euro Kapsch TrafficCom +3,69% 11,80 Euro Porr +2,48% 11,58 Euro

Die größten Kursverlierer im prime market am Donnerstag:

s Immo -8,28% 20,50 Euro OMV -3,93% 47,64 Euro UBM Development -3,26% 29,70 Euro

kat/mik

ISIN AT0000999982