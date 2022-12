Wiener Aktienmarkt vorbörslich fester erwartet

Die Wiener Börse dürfte am Donnerstag fester in den Handel starten. Gegen 8.15 Uhr notierte eine ATX-Realtime-Indikation der UniCredit mit einem Zuwachs von 0,79 Prozent. Nach sehr starken Vorgaben von der Wall Street deuten auch die Futures auf die Eröffnung der europäischen Leitbörsen klare Kursaufschläge an.

Positiv aufgenommene Äußerungen des US-Notenbankchefs Jerome Powell hatten an den US-Börsen am Vorabend beflügelt. Powell hatte unter anderem in Aussicht gestellt, dass im Dezember die Zeit für moderatere Zinserhöhungen gekommen sein könnte.

Am heimischen Markt gestaltet sich die Meldungslage auf Unternehmensebene noch sehr dünn. Von Analystenseite meldete sich die Erste Group und erhöhte das Kursziel für die Do&Co-Aktie auf 136,5 Euro. Das Anlagevotum "Buy" für die Papiere des Cateringunternehmens wurde gleichzeitig bestätigt. Zur Wochenmitte schlossen die Titel bei 88,60 Euro.

Die Wiener Börse hat am Mittwoch etwas höher geschlossen. Eine Fülle an Konjunkturdaten aus den USA und Europa brachte nur wenig Impulskraft. Der ATX steigerte sich um 0,21 Prozent auf 3.231,49 Einheiten.

Branchenseitig war die Aufmerksamkeit aufgrund der anziehenden Ölpreise auf die Titel von Schoeller-Bleckmann gerichtet. Sie verteuerten sich um 3,5 Prozent. Für die Anteilsscheine der OMV ging es um 1,2 Prozent hinauf.

Die wichtigen Banken waren ebenfalls im Plus. Erste Group gewannen 0,6 Prozent. Raiffeisen Bank International stiegen gar um 1,5 Prozent.

ste/mik

ISIN AT0000999982