Wiener Aktienmarkt vorbörslich fester erwartet

Die Wiener Börse dürfte am Freitag gut behauptet in den Handel starten. Gegen 8.40 Uhr zeigt eine vorbörsliche ATX-Indikation der UniCredit ein kleines Plus von 0,2 Prozent. Auch an anderen Börsen dürfte es zum Start vorerst wenig Bewegung geben, der Euro-Stoxx-50 wird knapp im Minus erwartet. Viele Anleger dürften den am Nachmittag anstehenden Arbeitsmarktbericht er US-Regierung für November abwarten.

Die US-Notenbank beachtet bei ihren Entscheidungen stark die Lage am Arbeitsmarkt, von dem Bericht erhoffen Anleger daher auch Hinweise auf den weiteren Zinskurs. Die am Donnerstag gemeldeten wöchentlichen Zahlen zu den Erstanträgen auf Arbeitslosenhilfe zeigten eine Verbesserung der Lage. Die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe fiel um 16.000 auf 225.000, Analysten hatten im Schnitt mit 235.000 Anträgen gerechnet.

Am Donnerstag hatte der ATX um 0,58 Prozent schwächer bei 3.212,68 Punkten geschlossen. Auf dem Index lasteten vor allem die Abschläge der Ölwerte. OMV-Akien büßten 2,5 Prozent ein. Die Papiere des niederösterreichischen Ölfeldausrüsters Schoeller-Bleckmann fielen um 2,2 Prozent. Auch an anderen Börsen in Europa fanden sich Ölwerte unter den größeren Verlierern.

Die größten Kursgewinner im prime market am Donnerstag:

Zumtobel +7,34% 6,87 Euro Do&Co +4,29% 92,40 Euro Frequentis +2,84% 29,00 Euro

Die größten Kursverlierer im prime market am Donnerstag:

Warimpex -7,25% 0,74 Euro s Immo -5,10% 13,76 Euro OMV -2,47% 48,92 Euro

mik/spa

ISIN AT0000999982