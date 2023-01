Wiener Aktienmarkt vorbörslich fester erwartet

Die Wiener Börse dürfte am Freitag fester in den Feiertagshandel starten. Eine Indikation auf den Wiener Leitindex ATX signalisiert knapp vor Sitzungsbeginn ein Plus von 0,9 Prozent. Auch an anderen Börsen in Europa werden Gewinne zum Start erwartet.

Mit Spannung erwartet wird heute der am Nachmittag anstehende US-Arbeitsmarktbericht. Von dem Bericht erhoffen sich Börsianer auch Hinweise auf die künftigen Schritte der US-Notenbank.

mik

ISIN AT0000999982