Wiener Aktienmarkt vorbörslich fester erwartet

Die Wiener Börse dürfte am Montag mit Gewinnen in die Woche starten. Eine Indikation auf den Wiener Leitindex ATX signalisiert knapp vor Sitzungsbeginn ein Plus von 0,5 Prozent. Auch an anderen Börsen in Europa werden Gewinne zum Start erwartet.

In Sachen Stimmungslage sei am Vormittag das Sentix-Investorenvertrauen auf Ebene der Eurozone von Interesse, schrieben die Experten der Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba). Dieses gebe mit den nationalen Subkomponenten auch Hinweise auf die kommenden ZEW- und Ifo-Umfragen des laufenden Monats.

Am Freitag hatte der ATX um 0,93 Prozent höher bei 3.272,44 Punkten geschlossen. Gute gesucht waren zum Wochenschluss Lenzing und stiegen um 4,5 Prozent.

Die größten Kursgewinner im prime market am Freitag:

Lenzing +4,51% 67,20 Euro Semperit +4,33% 21,70 Euro RHI MAGNESITA N.V. +3,70% 28,00 Euro

Die größten Kursverlierer im prime market am Freitag:

Addiko Bank -3,54% 12,25 Euro CA Immo -1,24% 27,80 Euro Porr -1,14% 12,10 Euro

mik

ISIN AT0000999982