Wiener Aktienmarkt vorbörslich fester erwartet

Die Wiener Börse dürfte am Montag mit Kursgewinnen in die neue Handelswoche starten. Eine Bankenindikation auf den heimischen Leitindex ATX notierte eine Dreiviertelstunde vor der Eröffnung um gut ein Prozent höher. Auch das europäische Umfeld wird mit Aufschlägen erwartet. Die US-Börsen hatten sich am Freitag freundlich gezeigt, die Märkte in Asien tendierten heute früh uneinheitlich.

Marktbeobachter hoffen auf eine Erholung nach den zuletzt deutlichen Kurseinbußen. Das Vertrauen in die Stabilität des Bankensektors ist angeschlagen und es gibt immer wieder Phasen der Unsicherheit. Immerhin haben die beschlossenen Leitzinserhöhungen in den USA, Großbritannien und in der Schweiz nicht zu neuen Turbulenzen geführt, kommentierten die Helaba-Experten.

Datenseitig richtet sich der Blick der Anleger heute vor allem auf das ifo Geschäftsklima Deutschland. Für Aufmerksamkeit sorgt auch das Geldmengenwachstum in der Eurozone. Die Meldungslage zu den heimischen Unternehmen blieb noch dünn.

Am Freitag hatte der ATX um 4,37 Prozent schwächer bei 3.024,58 Punkten geschlossen. Die Turbulenzen im Finanzsektor gingen zu Wochenschluss vor allem von der Deutschen Bank aus, deren Aktien starke Abgaben verbüßten. So waren diese Woche die Credit Default Swaps der Frankfurter Bank stark gestiegen und befeuerten Sorgen vor einer weiteren Bankenpleite in Europa. Investoren flüchteten in sichere Anlagehäfen wie Anleihen und Gold.

Unter den heimischen Bankenwerten rasselten Raiffeisen Bank International (RBI) um 7,9 Prozent hinab. Die RBI bekommt wegen ihres Russlandgeschäfts Insidern zufolge immer mehr Druck von der Europäischen Zentralbank (EZB). Die EZB fordere von der Bank einen Plan, wie das Bankgeschäft dort aufgegeben und die Risiken bewältigt werden können. BAWAG rutschten unterdessen um 7,5 Prozent in die Verlustzone. Erste Group sanken um 6,6 Prozent.

Die größten Kursgewinner im prime market am Freitag:

Frequentis +1,91% 32,00 Euro AMAG Austria Metall AG +0,54% 36,90 Euro Warimpex Finanz- und Bet. AG +0,32% 0,63 Euro

Die größten Kursverlierer im prime market am Freitag:

Raiffeisen Bank Internat. AG -7,90% 12,82 Euro BAWAG Group AG -7,45% 41,50 Euro Erste Group Bank AG -6,62% 28,19 Euro

ger/spa

ISIN AT0000999982