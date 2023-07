Wiener Aktienmarkt vorbörslich fester erwartet

Die Wiener Börse dürfte den Handel am Mittwoch mit Kursgewinnen eröffnen. Eine Indikation auf den heimischen Leitindex ATX signalisierte rund zwanzig Minuten vor Sitzungsbeginn ein Plus von 0,49 Prozent. Auftrieb komm dabei von positiven Vorgaben aus Übersee. Die Wall Street hatte am Vortag gestützt von erwarteten chinesischen Konjunkturmaßnahmen zulegen können.

China will dem angeschlagenen Immobilienmarkt des Landes stärker unter die Arme greifen. Konkret geht es dabei unter anderem um die Stundung von Immobilienkrediten. Darüber hinaus könnte es noch weitere Stützungsmaßnahmen geben.

Gedämpft wurde die gute Stimmung in den USA aber durch Rezessionsängste, sowie Warnungen vor steigenden und länger anhaltenden hohen US-Leitzinsen. Vor diesem Hintergrund sind heute Nachmittag frische Inflationszahlen aus den USA von besonderem Interesse für die Marktteilnehmer. Die Experten der Helaba erwarten, dass die Gesamtteuerungsrate deutlich zurückkommen wird, allerdings lasse die Kerninflation bisher keine klaren Abkühlungstendenzen erkennen.

"Vor allem die monatliche Veränderungsrate der Kern-Verbraucherpreise dürfte heute also das Marktgeschehen bestimmen und hier ist wegen des zuletzt großen Beitrages zur Gesamtinflationsrate insbesondere auf die Service-Preise zu achten", so die Helaba-Experten im Vorfeld der Veröffentlichung.

Meldungsseitig kamen am Vorabend nach Börsenschluss Neuigkeiten von der Telekom Austria. Das Unternehmen hat im ersten Halbjahr mit 2,56 Mrd. Euro einen um 7,6 Prozent höheren Umsatz erzielt als in der Vergleichsperiode des Vorjahres. Im Vergleich der zweiten Quartale heuer und im Vorjahr gab es ein Plus von 7,5 Prozent auf 1,21 Mrd. Euro. Unterm Strich verdiente der Konzern im Halbjahr 301 Mio. Euro (plus 1,1 Prozent) und im zweiten Quartal mit 167 Mio. Euro um 0,4 Prozent weniger als im Vorjahr, hieß es in einer Mitteilung.

Am Dienstag legte der ATX um 0,28 Prozent auf 3.110,18 Einheiten zu. Im Späthandel stützte eine positive Wall Street die Stimmung am Markt. Zuvor hatte es einen Dämpfer aufgrund schwacher Konjunkturdaten aus Deutschland gegeben. Die Aktien der RHI Magnesita kletterten um 3,2 Prozent auf 32,2 Euro nach oben. Der Private-Equity-Investor Rh?ne Capital steigt auf indirektem Weg wieder beim heimischen Unternehmen ein.

Noch stärker gesucht waren Lenzing mit plus 3,8 Prozent. Für die Anteile des heimischen Erdölriesen OMV ging es indes um 1,7 Prozent hinauf. Schwach zeigten sich Warimpex mit minus 5,3 Prozent bei einem allerdings dünnen Handelsvolumen. Die seit einigen Tagen stark volatilen Kapsch TrafficCom sanken um 3,6 Prozent. Kursverluste von 3,2 Prozent verbuchten UBM.

Die größten Kursgewinner im prime market am Dienstag:

Lenzing +3,77% 44,00 Euro RHI Magnesita +3,21% 32,20 Euro AUSTRIACARD +2,17% 14,10 Euro

Die größten Kursverlierer im prime market am Dienstag:

Warimpex -5,29% 0,81 Euro Kapsch TrafficCom -3,57% 10,80 Euro UBM -3,14% 24,70 Euro

