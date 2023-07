Wiener Aktienmarkt vorbörslich fester erwartet

Am Wiener Aktienmarkt wird am Mittwoch ein freundlicher Start erwartet. Eine Bankenindikation zeigte zuletzt ein Plus von 0,5 Prozent auf den ATX. Zu den Aktien im Fokus könnten nach Meldung von Ergebnissen Andritz und Verbund zählen.

Am Mittwoch hatte der ATX um 0,79 Prozent schwächer bei 3.215,83 Punkten geschlossen. Sehr fest tendierten nach Vorlage von Zahlen RHI Magnesita und legten 9,0 Prozent zu.

Die größten Kursgewinner im prime market am Mittwoch:

RHI Magnesita +9,01% 36,30 Euro Warimpex +4,76% 0,88 Euro Pierer Mobility +1,83% 78,00 Euro

Die größten Kursverlierer im prime market am Mittwoch:

Verbund -2,94% 74,30 Euro Andritz -2,72% 47,98 Euro Rosenbauer International -2,03% 29,00 Euro

mik

ISIN AT0000999982