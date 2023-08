Wiener Aktienmarkt vorbörslich fester erwartet

Der Wiener Aktienmarkt dürfte am Donnerstag den Handel klar im Plus aufnehmen. Eine Indikation auf den heimischen Leitindex ATX stand gegen 8.15 Uhr mit einem Zuwachs von 0,72 Prozent. Auch die Futures auf die Eröffnung der europäischen Leitbörsen deuten Kursaufschläge an. Ungeachtet negativer Vorgaben von der Wall Street werden somit Gewinne in Europa erwartet.

"Heute steht mit den Verbraucherpreisen in den USA eine wichtige Datenveröffentlichung auf dem Programm, die von der Fed mit Argusaugen verfolgt wird und Einfluss auf die Zinserwartungen haben kann", schreiben die Helaba-Analysten in ihrem Tagesausblick. Vor allem die monatliche Veränderungsrate der Kern-Verbraucherpreise dürfte heute nach Einschätzung der Experten international maßgeblich das Marktgeschehen bestimmen.

Am heimischen Aktienmarkt rückten mit Zahlenvorlagen Mayr-Melnhof, Do&Co, Post, Polytec, Semperit und Wienerberger in den Fokus der Anleger. Die schlechte Baukonjunktur hat auch das Geschäft des Baustoffkonzerns Wienerberger massiv nach unten gedrückt. Der Gewinn unter dem Strich brach heuer im ersten Halbjahr gegenüber dem Vergleichszeitraum des Vorjahres von 320,9 auf 223,1 Mio. Euro ein. Die Verkaufserlöse sanken wegen der rückläufigen Marktentwicklung von rund 2,6 auf 2,2 Mrd. Euro.

Der Gummi- und Kautschukkonzern Semperit hat im ersten Halbjahr einen Umsatzrückgang und einen Gewinneinbruch zu verdauen. Die Erlöse sanken um 5,2 Prozent auf 374,2 Mio Euro, das Ergebnis nach Steuern um 88,6 Prozent auf 3,9 Mio. Euro.

Der oberösterreichische Auto-Zulieferer Polytec hat zwar seinen Umsatz zum Halbjahr im Vergleich zur Vorjahresperiode um 19,2 Prozent auf 339,6 Mio. Euro gesteigert. Das Ergebnis nach Steuern (EBIT) drehte von 126.000 Euro nunmehr mit minus 3,7 Mio. Euro in den negativen Bereich.

Die teilstaatliche Österreichische Post AG hat im 1. Halbjahr 2023 gut verdient. Der Umsatz stieg im Jahresvergleich um 6 Prozent auf 1,28 Mrd. Euro, das Betriebsergebnis ((EBIT) legte um 4,6 Prozent auf 95,2 Mio Euro zu.

Der Caterer Do&Co hat Umsatz und Gewinn im ersten Quartal 2023/24 deutlich gesteigert. Die Erlöse kletterten im Periodenvergleich zum Vorjahr von gut 288 Mio. Euro um 39 Prozent auf fast 401 Mio. Euro, der Gewinn vervielfachte sich von 3,4 auf 15,5 Mio. Euro.

Von Analystenseite meldete sich zudem die Deutsche Bank zur voestalpine-Aktie und revidierte ihr Kursziel für die Stahlpapiere von 41 auf 40 Euro leicht nach unten. Das Anlagevotum "Buy" wurde hingegen bestätigt.

Die Erste Group stufte weiters die Titel von KapschTrafficCom von "Hold" auf "Buy" hoch und setzte das Kursziel für die Aktie des Mautausrüsters von 12,5 auf 17,0 Euro nach oben.

Die Wiener Börse hat am Mittwoch einen ruhigen Handelstag mit moderaten Gewinnen beendet. Der heimische ATX gewann 0,51 Prozent auf 3.183,66 Punkte.

In Wien gaben die Aktien der voestalpine nach Zahlen um kräftige 1,7 Prozent nach. Der Stahlkonzern hat im ersten Quartal des Geschäftsjahres unterm Strich und nach Steuern deutlich weniger verdient als noch vor einem Jahr.

Die größten Kursgewinner im prime market am Mittwoch:

Semperit +4,25% 20,85 Euro Andritz +3,23% 46,72 Euro OMV +2,71% 42,00 Euro

Die größten Kursverlierer im prime market am Mittwoch:

Warimpex -7,95% 0,81 Euro Mayr-Melnhof -3,03% 134,60 Euro AUSTRIACARD -2,78% 14,00 Euro

