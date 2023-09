Wiener Aktienmarkt vorbörslich fester erwartet

Die Wiener Börse dürfte den Handel am Freitag mit Kursgewinnen aufnehmen. Eine Indikation auf den heimischen Leitindex ATX signalisierte rund dreißig Minuten vor Sitzungsbeginn ein plus von 0,81 Prozent. Damit dürfte der Aufwärtstrend vom Vortag weitergehen - Impulse könnte zusätzlich der heutige große Verfallstag liefern.

"Die Aussicht darauf, dass der Zinserhöhungszyklus in der Eurozone womöglich beendet ist, hat die Stimmung am Aktienmarkt verbessert", schreiben die Experten der Helaba zur allgemeinen Marktlage. Im Kampf gegen die Inflation hat die Europäische Zentralbank (EZB) die Zinsen am Donnerstag das zehnte Mal in Serie angehoben. Zugleich signalisierte die EZB aber, dass der Zinsgipfel im Euroraum erreicht sein könnte und dies goutierten die Aktienanleger.

Am Vorabend nach Börsenschluss wurde bekannt, dass der Textilfaserhersteller Lenzing seine Ergebnisprognose für das Geschäftsjahr 2023 nach unten revidiert hat. Das Unternehmen geht nun von einem Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) zwischen 270 und 330 Mio. Euro aus.

Daneben blieben Meldungen zu Einzelwerten bisher Mangelware, Neuigkeiten kamen aber von Analystenseite. Die Baader Bank hat bereits eine Einschätzung zu Lenzing publiziert, die Erste Group hat ihre Empfehlungen zum Flughafen Wien, Andritz und sImmo aktualisiert.

Datenseitig ist der Blick am Freitag in die USA gerichtet. Dort steht der Empire-State Index des Verarbeitenden Gewerbes auf dem Programm. Die Helaba sieht für den Index kein Überraschungspotenzial und erwartet ihn weiterhin unterhalb der Expansionsschwelle.

Daneben stehen auch noch Zahlen zur US-Industrieproduktion an, sowie das vorläufige Michigan Sentiment. Die Verbraucherlaune könnte laut Helaba den langsamen Erholungspfad fortsetzen, denn "noch ist der Arbeitsmarkt robust und die Lohnentwicklung der letzten Monate ansehnlich, auch in realer Rechnung", so die Experten.

Am Donnerstag hat der ATX den Handel mit einem Plus von 1,39 Prozent auf 3.189,45 Punkte beendet. Auch an den europäischen Leitbörsen war es nach der Leitzinsanhebung durch die EZB merklich nach oben gegangen.

Die Meldungslage auf Unternehmensebene gestaltete sich auch am Donnerstag schon sehr dünn. Die Papiere des Stromversorgers Verbund gewannen in einem positiven europäischen Branchenumfeld deutliche 4,7 Prozent. Die EVN-Papiere steigerten sich um 1,3 Prozent.

Die größten Kursgewinner im prime market am Donnerstag:

VERBUND AG Kat. A +4,67% 79,55 Euro Telekom Austria AG +2,72% 7,54 Euro Lenzing AG +2,70% 41,90 Euro

Die größten Kursverlierer im prime market am Donnerstag:

POLYTEC Holding AG -3,55% 4,08 Euro UBM Development AG -1,32% 22,50 Euro FACC -0,98% 6,07 Euro

ISIN AT0000999982