Wiener Aktienmarkt vorbörslich fester erwartet

Die Wiener Börse dürfte am Donnerstag den Handel fester aufnehmen. Eine Indikation auf den heimischen Leitindex ATX deutete rund 40 Minuten vor Handelsbeginn ein klares Plus von 0,88 Prozent an. Positive Vorgaben lieferte die Wall Street am Vorabend, nachdem die Fed ihre Leitzinsen wie erwartet unverändert belassen hatte.

Am Berichtstag gibt nun die Bank von England (BoE) ihre Zinsentscheidung bekannt. Auch in Großbritannien wird nicht mit einer Erhöhung des Leitzinses von aktuell 5,25 Prozent gerechnet, schreiben die Helaba-Analysten.

Am heimischen Aktienmarkt rückten auf Unternehmensebene mit Zahlenvorlagen Andritz, AT&S und Verbund ins Blickfeld der Akteure. Der steirische Anlagenbauer Andritz hat in den ersten neun Monaten gut verdient. Der Umsatz stieg dank Zuwächsen in allen vier Geschäftsbereichen um 11 Prozent auf rund 2,1 Mrd. Euro, das operative Ergebnis (EBITA) erhöhte sich um 15,6 Prozent auf 176,4 Mio. Euro.

Der Leiterplattenhersteller AT&S hat im ersten Halbjahr 2023/24 weniger Umsatz erwirtschaftet. Der Konzernumsatz reduzierte sich von 1,07 Mrd. Euro in der Vergleichsperiode des Vorjahres um 24 Prozent auf 814 Mio. Euro. Begründet wurde das mit dem schwierigen Marktumfeld, das auch unterm Strich zu Einbußen führte: Das Konzernergebnis verringerte sich um 78 Prozent auf 49 Mio. Euro.

Der Energieversorger Verbund hat seinen Gewinn heuer nach drei Quartalen fast verdoppelt und den Ausblick auf das Gesamtjahr angehoben.

Die Wiener Börse hat am Mittwoch mit etwas tieferen Notierungen geschlossen. Der ATX verlor um 0,39 Prozent und schloss bei 3.073,47 Einheiten. Unter den Einzelwerten zählten Palfinger mit einem Abschlag von 3,7 Prozent auf 22,00 Euro zu den größeren Verlierern. Die Analysten von Deutsche Bank Research haben Kaufempfehlung "Buy'" für die Aktien bestätigt. Das Kursziel wurde von 43,0 auf 36,0 Euro gekürzt.

Für die Aktien der Erste Group haben die Deutsche Bank-Experten ebenfalls ihre Kaufempfehlung "Buy" bestätigt. Das Kursziel wurde von 45,0 auf 48,0 Euro angehoben. Die Anteilsscheine der Erste Group schlossen um 0,2 Prozent leichter bei 33,68 Euro.

Die größten Kursgewinner im prime market am Mittwoch:

FACC +7,64% 6,20 Euro Strabag +1,74% 38,00 Euro CA Immo +1,41% 32,35 Euro

Die größten Kursverlierer im prime market am Mittwoch:

Palfinger -3,72% 22,00 Euro Andritz -2,76% 42,20 Euro OMV -2,61% 40,28 Euro

ste/kve

ISIN AT0000999982