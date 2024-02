Wiener Aktienmarkt vorbörslich fester erwartet

Die Wiener Börse dürfte den Handel am Freitag mit Kursgewinnen aufnehmen. Eine Indikation auf den heimischen Leitindex ATX signalisierte rund dreißig Minuten vor Sitzungsbeginn ein Plus von 0,50 Prozent. Starke Vorgaben aus den Asien und USA dürften vor dem Wochenende Rückenwind liefern. An der Wall Street hatten am Vorabend nach Börsenschluss außerdem Meta und Amazon starke Quartalszahlen vorgelegt, jene von Apple wurden nachbörslich mit einem Minus quittiert.

In Wien blieb es bisher von Meldungsseite ruhig, auch der Unternehmensdatenkalender bleibt zum Wochenschluss leer. Konjunkturseitig hingegen sind alle Blicke in die USA gerichtet, wo heute der Arbeitsmarktbericht für den Monat Jänner veröffentlicht wird. Die Arbeitsmarktentwicklung scheint laut den Experten der Helaba ein wichtiger Baustein in der Entscheidungsfindung der Notenbanker zu sein - und verweist hier speziell auf die Lohnentwicklung, die mittelfristig aufwärtsgerichtet ist, heißt es weiter.

"Sollte zudem die Beschäftigungsentwicklung robust bleiben und die Arbeitslosenquote niedrig oder sogar nochmals nachgeben, wären die ungeachtet der jüngsten Korrektur ambitionierten Zinssenkungserwartungen kritisch zu hinterfragen. Weiterhin eskomptiert der Markt auf Sicht von zwölf Monaten sechs Zinssenkungen ? 25 Basispunkte", meinen die Helaba-Experten.

Am Donnerstag hatte der ATX um 0,17 Prozent schwächer bei 3.450,57 Punkten geschlossen. Der Fokus lag auf Quartalsberichten von AT&S, BAWAG und OMV. So hat die BAWAG im Vorjahr um ein Drittel mehr Gewinn gemacht. Ende 2023 blieb ein Nettoertrag von 683 Mio. Euro übrig, das waren 34 Prozent mehr als im Jahr davor. BAWAG-Aktien zogen kräftig um 4,72 Prozent.

OMV zeigten sich nach Ergebnissen um 0,63 Prozent fester. Der Öl-, Gas- und Chemiekonzern hat 2023 vor allem wegen der stark gesunkenen Rohstoffpreise zwar bei weitem nicht so gut verdient wie im Vorjahr - aber dennoch das zweitbeste Ergebnis der Unternehmensgeschichte erzielt. AT&S rutschten nach Zahlen um 5,61 Prozent ab. Der Leiterplattenhersteller hat in den ersten drei Quartalen des laufenden Geschäftsjahres 2023/24 weniger Umsatz und Gewinn erwirtschaftet.

Die größten Kursgewinner im prime market am Donnerstag:

BAWAG +4,72% 50,10 Euro EuroTeleSites +3,90% 4,00 Euro Addiko Bank +3,41% 15,15 Euro

Die größten Kursverlierer im prime market am Donnerstag:

AT&S -5,61% 21,20 Euro Strabag -3,00% 42,05 Euro Strabag Aktienvariante -2,78% 42,00 Euro

