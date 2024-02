Wiener Aktienmarkt vorbörslich fester erwartet

Die Wiener Börse dürfte am Donnerstag den Handel mit befestigter Tendenz aufnehmen. Eine vorbörsliche Indikation zeigt gegen 8.40 Uhr ein Plus von rund 0,4 Prozent für den ATX. Auch an anderen Börsen in Europa dürfte es zum Handelsstart moderat nach oben gehen. Gestützt wurden die Märkte von guten Vorgaben der US-Börsen, die ihre Gewinne im späten Handel noch etwas ausbauen konnten.

Zu den Aktien im Fokus könnten nach Meldung von Zahlen Rosenbauer zählen. Der Feuerwehrausrüster hat 2023 wieder schwarze Zahlen geschrieben. Das operative Ergebnis (EBIT) lag bei 37,4 Mio. Euro nach einem Verlust von 10,6 Mio. Euro im Jahr davor.

Eine Analyse gab es in der Früh zudem zum Flughafen Wien. Die Analysten der Erste Group haben ihr Kursziel für die Aktien des Airport-Betreibers von 55,2 auf 57,0 Euro erhöht und ihre Kaufempfehlung "Accumulate" bestätigt.

Wichtige Konjunkturdaten aus Europa werden am Vormittag nicht erwartet. Impulse könnten im weiteren Verlauf aber die am Nachmittag anstehenden US-Daten bringen. Um 14.30 kommen Zahlen zu den US-Baubeginnen und den Erzeugerpreisen. Um 16 Uhr folgt der von der Uni Michigan ermittelte Index des Verbrauchervertrauens. Hier könnten die bessere Lage am Arbeitsmarkt und die Gewinne der Aktienbörsen für ein leichtes Plus gesorgt haben, erwarten die Analysten der Helaba.

Am Donnerstag hatte der ATX um 0,17 Prozent höher bei 3.372,09 Punkten geschlossen. Im Fokus standen nach Ergebnisvorlagen die Aktien von AMAG, DO&CO und Strabag. Vor allem die DO&CO-Aktie reagierte mit einem Plus von 6,5 Prozent sehr positiv auf die Zahlen des Caterers. Auch der Conference Call des Unternehmens hat das positive Bild bestätigt, schreiben die Erste-Analysten.

Die größten Kursgewinner im prime market am Donnerstag:

DO&CO +6,46% 138,40 Euro Lenzing +4,87% 31,20 Euro AUSTRIACARD +2,52% 6,10 Euro

Die größten Kursverlierer im prime market am Donnerstag:

Pierer Mobility -3,31% 49,70 Euro Polytec -2,91% 3,50 Euro Flughafen Wien -2,55% 49,60 Euro

ISIN AT0000999982