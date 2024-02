Wiener Aktienmarkt vorbörslich fester erwartet

Die Wiener Börse dürfte am Donnerstag den Handel fester aufnehmen. Eine Bankenindikation auf den ATX notierte rund 50 Minuten vor der Eröffnung mit einem Plus von 0,58 Prozent. Auch an den europäischen Leitbörsen sollte es zum Handelsauftakt klar ins Plus gehen.

Einen positiven Handelsimpuls nach Europa lieferte am Abend Nvidia mit erneut starken Geschäftszahlen. Der Boom bei Künstlicher Intelligenz sorgte weiter für kräftiges Wachstum beim US-Chiphersteller.

Am heimischen Aktienmarkt rückte mit einer Ergebnisvorlage FACC ins Blickfeld der Akteure. Der oberösterreichische Flugzeugzulieferer blickt auf ein erfolgreiches Geschäftsjahr 2023 zurück. Laut vorläufigem Ergebnis kletterte der Umsatz um 23 Prozent auf 745,6 Mio. Euro, das Betriebsergebnis (Ebit) in Höhe von 17,5 Mio. Euro wurde im Jahresvergleich mehr als verdreifacht. Die Analysten der Erste Group bewerteten das Zahlenwerk als gemischt. Der Umsatzausweis wurde als über den Erwartungen eingestuft, das Ebit enttäuschte hingegen leicht. Die Experten erwarten eine neutrale Marktreaktion.

Die Wiener Börse hat sich am Mittwoch nach einem Stimmungsdreh am Vormittag etwas höher aus dem Handel verabschiedet. Der ATX gewann zum Sitzungsende 0,28 Prozent auf 3.404,68 Punkte. An den europäischen Leitbörsen gab es überwiegend eine freundliche Anlegertendenz zu sehen.

Am heimischen Aktienmarkt rückten mit präsentierten Geschäftszahlen Wienerberger und Kapsch TrafficCom ins Blickfeld der Akteure. Die Wienerberger-Titel grenzten die deutlichen Abschläge vom Frühhandel in Höhe von mehr als sechs Prozent zum Sitzungsende auf 0,6 Prozent ein. Der Baustoffriese muss sich für 2023 mit deutlich weniger Gewinn zufriedengeben als im Jahr davor.

Kapsch TrafficCom gewannen hingegen 1,4 Prozent. Der Wiener Mauttechnologie-Anbieter hat in den ersten drei Quartalen des Geschäftsjahres 2023/24 etwas weniger Umsatz erzielt, dafür den Gewinn aber vervielfacht.

Die größten Kursgewinner im prime market am Mittwoch:

Porr +3,62% 14,30 Euro Palfinger +2,29% 24,55 Euro OMV +2,16% 41,68 Euro

Die größten Kursverlierer im prime market am Mittwoch:

Warimpex -2,30% 0,85 Euro UBM Development -1,85% 21,20 Euro Telekom Austria -1,60% 7,97 Euro

