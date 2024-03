Wiener Aktienmarkt vorbörslich fester erwartet

Die Wiener Börse dürfte am Donnerstag den Handel mit festerer Tendenz aufnehmen. Eine Indikation auf den Leitindex ATX notierte rund eine Dreiviertelstunde vor Eröffnung mit einem Zuwachs von 0,80 Prozent. Auch die Eröffnung der europäischen Leitbörsen wird klar im Plus erwartet.

Sehr positive Vorgaben hatten die US-Börsen geliefert. An der Wall Street wurde am Vorabend goutiert, dass die Fed für heuer noch drei Zinssenkungen anvisiert. Laut Helaba-Analysten liegt die eingepreiste Wahrscheinlichkeit für eine Senkung des US-Leitzinses um 25 Basispunkte per Juni wieder höher bei 84 Prozent.

Heute entscheiden zudem die Schweizerische Nationalbank und die Bank von England über das weitere, geldpolitische Vorgehen. Eine Änderung der Leitzinsen ist auch hier unwahrscheinlich, hieß es weiter von den Experten.

Am heimischen Aktienmarkt rückten mit Zahlenvorlagen CA Immo und Porr ins Blickfeld. Die CA Immo hat 2023 zwar gut verdient, wegen Immobilienabwertungen in Höhe von 532 Mio. Euro aber dennoch 224,5 Mio. Euro Verlust geschrieben. Die Mieterlöse stiegen um 8 Prozent auf 231,4 Mio. Euro, das operative Ergebnis (EBITDA) wurde vor allem durch das höhere Verkaufsergebnis auf 322,1 Mio. Euro mehr als verdoppelt.

Der Baukonzern Porr hat seine Gewinne im abgelaufenen Geschäftsjahr 2023 weiter ausgebaut. Unter dem Strich blieben 95 Mio. Euro - das waren um 15 Prozent mehr als im Jahr davor. Die Produktionsleistung stieg um fast 6 Prozent auf knapp 6,6 Mrd. Euro, der Umsatz um 4,5 Prozent rund auf 6,1 Mrd Euro.

Die Wiener Börse hat am Mittwoch den Handel belastet von einem Kursrutsch der Aktie der Raiffeisen Bank International (RBI) unbewegt beendet. Der ATX schloss prozentuell unverändert auf 3.453,91 Punkten.

Die RBI-Aktien reagierten mit einer Kurstalfahrt in Höhe von fast neun Prozent auf einen Medienbericht. In der Spitze waren die Titel mehr als 15 Prozent eingebrochen. Vor der Meldung notierte die Aktie nur knapp im Minus. Die US-Behörden wollen der RBI laut einem Agenturbericht bei ihrem heiklen Milliarden-Deal rund um den russischen Oligarchen Oleg Deripaska und dessen Anteile am Baukonzern Strabag einen Strich durch die Rechnung machen. Hochrangige Vertreter des US-Finanzministeriums drängten die österreichische Bank dazu, von ihren Plänen abzurücken, sagten mehrere mit der Situation vertraute Personen zur Nachrichtenagentur Reuters.

Einen Kurssprung in die andere Richtung absolvierte die Lenzing-Aktie. Die Titel des Faserherstellers zogen 10,7 Prozent hoch. Bereits am Dienstag hatte die Lenzing-Aktie im Zuge einer Erholungsbewegung um 6,8 Prozent zugelegt. Am Freitag waren die Aktien nach Ergebnispräsentation mit minus 13 Prozent auf Talfahrt gegangen.

Die größten Kursgewinner im prime market am Mittwoch:

Lenzing +10,73% 29,40 Euro Schoeller-Bleckmann +2,36% 43,30 Euro voestalpine +1,60% 24,40 Euro

Die größten Kursverlierer im prime market am Mittwoch:

Raiffeisen Bank International -8,71% 17,82 Euro UBM Development -3,08% 18,90 Euro Pierer Mobility -1,56% 44,10 Euro

