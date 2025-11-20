ATX
4 819,93
10,74
0,22 %
20.11.2025 08:31:00
Wiener Aktienmarkt vorbörslich fester erwartet
Auch die europäischen Leitbörsen sollten zur Eröffnung zulegen. International sorgten überraschend starke Quartalszahlen des US-Technologieschwergewichtes Nvidia für gute Stimmung. Heute richtet sich der Fokus auf die US-Arbeitsmarktzahlen.
Am heimischen Aktienmarkt rückten auf Unternehmensebene Porr, SBO und UNIQA mit vorgelegten Geschäftszahlen ins Blickfeld der Akteure. Der Baukonzern Porr hat seinen Gewinn in den ersten drei Quartalen 2025 deutlich ausgebaut. Unter dem Strich blieben 70 Mio. Euro - ein Plus von 15,1 Prozent gegenüber dem Vergleichszeitraum des Vorjahres. Der Umsatz war stabil bei 4,62 Mrd. Euro (plus 0,2 Prozent).
Der Ölfeldausrüster SBO hat in den ersten neun Monaten 2025 einen deutlichen Rückgang bei Umsatz und Ergebnis verzeichnet. Die Erlöse sanken um 15,8 Prozent auf 358,2 Mio. Euro. Das Ergebnis nach Steuern verringerte sich von 34,4 auf 21,6 Mio. Euro.
Der Versicherungskonzern UNIQA steigerte den Gewinn nach neun Monaten um 26,1 Prozent. Die verrechneten Prämien sind um 9,2 Prozent auf 6,41 Mrd. Euro gewachsen.
Der Wiener Aktienmarkt hat sich am Mittwoch nach dem jüngsten Abwärtsschub mit einer Erholungsbewegung gezeigt. Der ATX gewann zum Sitzungsende 1,96 Prozent auf 4.809,19 Punkte, nachdem der heimische Leitindex zuvor vier klare Verlusttage in Folge absolviert hatte.
Die größten Kursgewinner im prime market am Mittwoch:
Pierer Mobility +5,82% 15,28 Euro DO&CO +5,50% 180,20 Euro Wienerberger +4,96% 26,66 Euro
Die größten Kursverlierer im prime market am Mittwoch:
AMAG -2,88% 23,60 Euro Frequentis -2,67% 65,60 Euro Immofinanz -1,84% 15,43 Euro
