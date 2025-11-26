Wiener Aktienmarkt vorbörslich fester erwartet

Die Wiener Börse dürfte am Mittwoch mit festerer Tendenz in den Handel starten. Eine Bankenindikationen taxierte den ATX rund 50 Minuten vor Sitzungsbeginn 0,71 Prozent höher bei 4.983,29 Punkten. Damit nähert sich der heimische Leitindex seinem Rekordhoch bei gut 5.010 Punkten vom Juli 2007 an.

Auch der Handelsauftakt an den europäischen Leitbörsen wird klar im Plus erwartet. Positive Vorgaben hatte die Wall Street am Vorabend geliefert. Zudem unterstützen international die Hoffnungen auf ein Kriegsende in der Ukraine.

Am heimischen Aktienmarkt rückte der Flughafen Wien in den Fokus. Der führende heimische Airport baut in Schwechat keine dritte Piste, wurde am Dienstagabend publik. Das Projekt werde nicht weiterverfolgt. Nach eingehender Analyse aller relevanten Entscheidungsfaktoren hat der Vorstand der Flughafen Wien AG dies beschlossen, teilte das Unternehmen mit. Man könne mit dem geplanten Zwei-Pisten-System und dortigen Ausbauten auch weiterwachsen. Laut Analysten der Erste Group ist die Entscheidung keine Überraschung und diesem Sinne werde eine neutrale Marktreaktion erwartet.

Nach Börsenschluss wird zudem die CA Immo Quartalszahlen präsentieren.

Die Wiener Börse hat am Dienstag fester geschlossen. Der Leitindex ATX legte um 1,25 Prozent auf 4.948,14 Punkte zu. Am heimischen Aktienmarkt rückten die Versicherer UNIQA und Vienna Insurance Group (VIG) mit Unternehmensnachrichten in den Fokus.

Die UNIQA hatte ihre Prognosen für die Jahre 2025 bis 2028 angehoben auf Basis der Prämien und Erträge. Die Aktie gewann 3,5 Prozent. Die VIG wiederum konnte in den ersten drei Quartalen 2025 deutlich zulegen. Die VIG-Papiere verzeichneten ein starkes Plus von 6,65 Prozent.

Die größten Kursgewinner im prime market am Dienstag:

Vienna Insurance Group +6,65% 48,90 Euro Palfinger +5,18% 31,50 Euro Wienerberger +4,67% 30,46 Euro

Die größten Kursverlierer im prime market am Dienstag:

RHI Magnesita -3,89% 27,20 Euro Semperit -2,27% 12,90 Euro Frequentis -1,89% 62,20 Euro

