Wiener Aktienmarkt vorbörslich fester erwartet

Die Wiener Börse wird am Mittwoch zum Handelsstart mit Zuwächsen erwartet. Bankenindikationen taxierten den ATX rund 50 Minuten vor Sitzungsauftakt mit plus 1,01 Prozent. Bereits zuvor hatte der heimische Leitindex zwei Gewinntage in Folge absolviert. Auch der Auftakt an den europäischen Leitbörsen wird zur Wochenmitte klar im Plus erwartet.

Positiv werteten Marktteilnehmer international die leicht rückläufigen Rohölpreise. Aktuell kostet ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent mit rund 101 Dollar etwas weniger als am Dienstag. Der bisherige Höchststand im Zuge des Iran-Kriegs hatte mit fast 120 Dollar auf dem höchsten Stand seit 2022 gelegen, was heftige Konjunktur- und Inflationssorgen geschürt hatte. Besonders im Fokus stehen weiterhin alle Nachrichten über den wichtigsten Versorgungsweg für Energielieferungen, die Straße von Hormuz, die vom Iran faktisch blockiert ist.

Am heimischen Aktienmarkt rückten mit Ergebnisvorlagen der Verbund und Semperit in den Fokus der Akteure. Der Gummi- und Kautschukkonzern Semperit hat im abgelaufenen Geschäftsjahr 2025 einen massiven Gewinneinbruch erlitten. Unterm Strich blieben nach Steuern nur noch 0,4 Mio. Euro übrig, was einem Minus von über 96 Prozent im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Die Aktionäre sollen infolgedessen für 2025 keine Dividende erhalten. Der Umsatz des Industriekonzerns ging 2025 leicht um 2,1 Prozent auf 662,4 Mio. Euro zurück.

Aufgrund der deutlich gesunkenen Stromproduktion aus Wasserkraft und der negativen Effekte aus der verlängerten Gewinnabschöpfung in Österreich fiel das Verbund-Ergebnis im Geschäftsjahr 2025 niedriger aus als im Vorjahr. Das Konzernergebnis verringerte sich um 20,6 Prozent auf 1,49 Mrd. Euro.

Die Wiener Börse hat den Montag mit einem Gewinn beendet. Im Fokus stand weiterhin der Krieg der USA und Israels gegen den Iran und die damit zusammenhängenden Unsicherheiten am Ölmarkt. Der heimische Leitindex ATX legte zum Handelsschluss 0,85 Prozent auf 5.343,35 Punkte zu.

Auf Unternehmensebene hat der Kartonhersteller Mayr-Melnhof ein Umsatz- und Gewinnminus für 20025 bekannt gegeben. Dafür verantwortlich seien eine schwache Konsumnachfrage und Überkapazitäten in Europa. Mayr-Melnhof gaben zum Tagesschluss 3,3 Prozent ab.

Die größten Kursgewinner im prime market am Dienstag:

FACC +3,98% 15,16 Euro Vienna Insurance Group +3,93% 63,50 Euro Semperit +3,45% 11,98 Euro

Die größten Kursverlierer im prime market am Dienstag:

Mayr-Melnhof -3,28% 88,40 Euro Polytec -2,25% 3,47 Euro Flughafen Wien -1,92% 51,00 Euro

ste/moe

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