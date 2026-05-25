Wiener Aktienmarkt vorbörslich fester erwartet

Die Wiener Börse dürfte am Montag mit Kursgewinnen in den Feiertagshandel starten. Bankenindikationen auf den ATX standen rund 40 Minuten vor Sitzungsbeginn 0,8 Prozent höher. Auch die europäischen Leitbörsen werden zu Wochenbeginn fester erwartet. Zudem fielen die Übersee-Vorgaben positiv aus.

Unterstützung lieferten die sinkenden Rohölpreise. Die Hoffnung auf ein Friedensabkommen zwischen den USA und dem Iran hat die Ölpreise am Montag auf den tiefsten Stand seit über zwei Wochen gedrückt. Allerdings bleiben die Aussichten auf eine rasche Einigung ungewiss.

US-Präsident Donald Trump hatte am Samstag noch erklärt, Washington und Teheran hätten eine Absichtserklärung zur Wiedereröffnung der für den Öltransport wichtigen Straße von Hormuz "weitgehend ausgehandelt". Am Sonntag dämpfte er jedoch die Hoffnungen auf einen raschen Durchbruch. Er habe seine Unterhändler angewiesen, nichts zu überstürzen, erklärte Trump. Die US-Blockade iranischer Schiffe bleibe in vollem Umfang in Kraft, bis ein Vertrag unterzeichnet sei. US-Außenminister Marco Rubio schließt eine Vereinbarung zur Beendigung des Iran-Kriegs noch am Montag nicht aus - allerdings nur unter Berücksichtigung des Selbstverteidigungsrechts Israels.

Am Freitag hatte der ATX um 1,22 Prozent höher bei 5.982,75 Punkten geschlossen. Der heimische Leitindex hat damit vor dem Wochenende wieder die 6.000-Punkte-Hürde angetestet. In einem freundlichen Börsenumfeld mit vorsichtigem Iran-Optimismus und anhaltender Tech-Rally herrschte auch hierzulande eine gute Stimmung, wobei einmal mehr die AT&S-Aktien mit deutlichen Kurszuwächsen auf sich aufmerksam machten.

AT&S beschleunigten ihre Rekordrally weiter und gewannen gut zwölf Prozent auf 130,80 Euro. Neben einer guten Branchenstimmung in Halbleiterwerten sorgten auch Kurszielanhebungen für neue Zuversicht. So erhöhte Deutsche Bank Research ihr Ziel für die Aktien weiter von 100 auf 120 Euro.

Die größten Kursgewinner im prime market am Freitag:

AT&S +12,18% 130,80 Euro FACC +6,24% 16,00 Euro Andritz +4,08% 76,50 Euro

Die größten Kursverlierer im prime market am Freitag:

Verbund -2,59% 60,15 Euro Schoeller-Bleckmann -2,28% 34,35 Euro Immofinanz -1,41% 15,42 Euro

ger

ISIN AT0000999982