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17.09.2026 08:36:00

Wiener Aktienmarkt vorbörslich fester erwartet

Der Handelsauftakt an der Wiener Börse wird am Donnerstag mit einer festeren Tendenz erwartet. Bankenindikationen indizierten den Leitindex rund 30 Minuten vor Sitzungsbeginn mit plus 0,58 Prozent. Auch an den europäischen Börsen werden klare Aufschläge taxiert.

Die US-Notenbank hat am Vorabend das Leitzinsband um 25 Basispunkte auf 3,75 bis 4,00 Prozent angehoben und damit den Markterwartungen entsprochen, schreiben die Helaba-Analysten in ihrem Tageskommentar. Ausgemacht war der Zinsschritt nicht, denn Fed-Chef Warsh hatte keine klaren Hinweise auf den geldpolitischen Kurs gegeben.

Dass die Leitzinsen erhöht wurden, ist nach Einschätzung der Experten positiv zu sehen, denn so demonstrieren die Währungshüter Entschlossenheit und vor allem Unabhängigkeit gegenüber der US-Administration, die stets Druck ausübt und eher Zinssenkungen als Erhöhungen wünscht.

Von Unternehmensseite liegen auf dem heimischen Aktienmarkt noch keine News vor. Auf Analystenebene meldete sich die Erste Group und stufte die Aktie von der Raiffeisen Bank International (RBI) von "Accumulate" auf "Hold" herab. Das Kursziel wurde gleichzeitig von 43 auf 70 Euro nach oben gesetzt. Zur Wochenmitte hatten die RBI-Titel bei 64,85 Euro geschlossen.

Die Experten der Erste Group revidierten zudem Kursziel für die Porr-Aktie von 45,9 auf 42,0 Euro nach unten. Hier wurde das Anlagevotum "Accumulate" bekräftigt. Am Mittwoch gingen die Aktien des Baukonzerns bei 37,0 Euro aus dem Handelstag.

Die Wiener Börse hat am Mittwoch befestigt geschlossen. Der Leitindex ATX gewann zum Sitzungsende 0,95 Prozent auf 6.810,44 Punkte. Marktbeobachter verwiesen auf eine positive internationale Anlegerstimmung.

Am heimischen Aktienmarkt lag auf Unternehmensebene eine dünne Meldungslage vor. AT&S-Papiere legten in einer festen europäischen Technologiebranche um 3,3 Prozent zu.

Die größten Kursgewinner im prime market am Mittwoch:

Kapsch TrafficCom +4,28% 4,63 Euro Raiffeisen Bank International +3,43% 64,85 Euro AT&S +3,26% 158,20 Euro

Die größten Kursverlierer im prime market am Mittwoch:

Telekom Austria -2,37% 9,90 Euro DO&CO -1,85% 191,20 Euro Agrana -1,75% 11,25 Euro

ste

ISIN AT0000999982

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