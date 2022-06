Wiener Aktienmarkt vorbörslich freundlich erwartet

Die Wiener Börse dürfte den Handel am Freitag mit Kursgewinnen aufnehmen. Eine Indikation auf den heimischen Leitindex ATX signalisierte rund dreißig Minuten vor Sitzungsbeginn einen Aufschlag von 0,77 Prozent. Starke Vorgaben von den US-Börsen dürften hier für Rückenwind sorgen. Aus Übersee werden außerdem die marktbestimmenden Daten des Tages erwartet - am Nachmittag wird dort der US-Arbeitsmarktbericht für Mai veröffentlicht.

"Die anstehenden US-Daten sollten die Konjunktursorgen zumindest nicht forcieren. Ob sie aber in der Lage sein werden, für deutliches Kaufinteresse zu sorgen, bleibt abzuwarten. Letztlich sind es auch die Zinsängste, die für das insgesamt schwierige Umfeld verantwortlich sind", schreiben die Experten der Helaba im Vorfeld.

In Europa könnten die EWU-Einkaufsmanagerindizes Impulse liefern, die Vorabschätzungen hatten laut Helaba ein solides Bild gezeichnet. "Daher ist nicht davon auszugehen, dass die EZB-Zinserwartungen in nennenswertem Maße beeinflusst werden.

Auch ist nicht mit einer Veränderung der Zinspolitik beim EZB-Ratstreffen in der nächsten Woche zu rechnen, aber doch die Vorbereitung für die Zinswende im kommenden Monat. Ob es im Juli ein Schritt um 25 oder 50 Basispunkte wird, dazu gibt es widersprüchliche Aussagen von Ratsmitgliedern", so die Experten weiter.

Neuigkeiten gab es am Donnerstagabend von der OMV. Die OMV-Chemietochter Borealis hat ein verbindliches Angebot für ihr Stickstoffgeschäft erhalten. Das Angebot von Agrofert bewerte das Geschäft auf Basis des Unternehmens mit 810 Mio. Euro. "Der Vollzug wird für die zweite Hälfte des Jahres 2022 erwartet", teilten die OMV und Borealis unter Verweis auf noch nötige Genehmigungen mit.

Am Donnerstag hatte die Wiener Börse den Handel klar im Plus beendet. Der ATX gewann 0,89 Prozent auf 3.342,55 Punkte. Zuvor hatte er noch zwei Minustage in Folge absolviert. Auch an den europäischen Leitbörsen überwogen die positiven Vorzeichen. Die Meldungslage zum heimischen Aktienmarkt gestaltete sich mager. Die auffälligste Kursbewegung zeigte die Semperit-Aktie ohne bekannter fundamentaler Neuigkeiten mit einem satten Zuwachs von etwas mehr als zehn Prozent.

Die UNIQA-Aktie wurde ex Dividende gehandelt und verlor optisch starke 4,6 Prozent. Unter den Schwergewichten kletterte die voestalpine-Aktie um 3,1 Prozent auf 27,74 Euro nach oben. Die Analysten der Baader Bank haben sowohl ihre Anlageempfehlung "Buy" als auch das Kursziel von 40 Euro für die Aktie bestätigt. Unterstützung für den ATX lieferten auch die Aufschläge der schwergewichteten Bankenwerte. BAWAG verteuerten sich um 1,4 Prozent und Erste Group legten um 1,5 Prozent zu. Die Aktionäre der Raiffeisen Bank International verbuchten ein Plus von 2,1 Prozent.

Die größten Kursgewinner im prime market am Donnerstag:

Semperit +10,44% 21,80 Euro Verbund +3,64% 93,95 Euro Pierer Mobility +3,50% 74,00 Euro

Die größten Kursverlierer im prime market am Donnerstag:

Schoeller-Bleckmann -1,79% 60,40 Euro OMV -1,11% 53,36 Euro Mayr-Melnhof -0,98% 161,00 Euro

