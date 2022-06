Wiener Aktienmarkt vorbörslich freundlich erwartet

Die Wiener Börse dürfte am Dienstag mit leichten Gewinnen in den Handel starten. Eine vorbörsliche Indikation auf den heimischen Leitindex ATX notierte um 0,3 Prozent höher.

Auch das europäische Umfeld wird zu Handelsbeginn freundlich erwartet. Die Vorgaben der Asien-Märkte fielen allerdings uneinheitlich aus. In den USA war zu Wochenbeginn feiertagsbedingt nicht gehandelt worden.

Die jüngste Stabilisierung an den Märkten dürfte sich fortsetzen. Bestimmende Themen an den Märkten bleiben die Inflation und das Gegensteuern der Notenbanken mit Zinserhöhungen.

Die Meldungslage zu den heimischen Unternehmen blieb noch ausgesprochen dünn. Datenseitig richtet sich der Blick am Nachmittag auf die Verkaufszahlen bei bestehenden Eigenheimen in den USA im Mai.

Am Montag hatte der ATX um 1,46 Prozent höher bei 3.055,79 Punkten geschlossen. Weiterhin prägten Inflations- und Zinssorgen die Geschehnisse am Markt ebenso wie zunehmende Konjunkturängste, hieß es. Zudem würde auch eine Energiekrise, ausgelöst durch Russlands Angriff auf die Ukraine und die damit verbundenen Auswirkungen, Rezessionsängste schüren. Die Unsicherheiten und damit auch die Volatilität an den Märkten bleibe hoch.

EZB-Präsidentin Christine Lagarde hat indes den geplanten Zinserhöhungskurs der Euro-Notenbank angesichts des anhaltenden Inflationsschubs im Euroraum bestätigt. Die EZB habe vor, die Zinsen im Juli um 0,25 Prozentpunkte anzuheben und dann erneut im September, sagte Lagarde im Wirtschafts- und Währungsausschuss des EU-Parlaments in Brüssel.

Unter den Einzelwerten schossen zum Wochenanfang die Aktien der AT&S stark hinauf. Sie gingen um sieben Prozent höher aus dem Handel, nachdem der Leiterplattenhersteller seine Umsatzprognose hinaufgeschraubt hatte.

Die größten Kursgewinner im prime market am Montag:

AT&S +7,00% 47,40 Euro FACC +4,38% 7,39 Euro Zumtobel +3,95% 7,10 Euro

Die größten Kursverlierer im prime market am Montag:

AMAG -2,79% 34,80 Euro Wienerberger -2,69% 21,74 Euro Strabag -2,27% 40,85 Euro

