Wiener Aktienmarkt vorbörslich freundlich erwartet

Die Wiener Börse dürfte am Montag mit freundlicher Tendenz in den Feiertagshandel starten. Eine Indikation auf den ATX sah den heimischen Leitindex eine gute halbe Stunde vor Handelsstart 0,6 Prozent im Plus. Auch das europäische Umfeld wird zu Handelsbeginn mit Zugewinnen erwartet. Die Vorgaben der Übersee-Börsen fielen überwiegend positiv aus.

An den Finanzmärkten ist es zu einer kleinen Beruhigung gekommen, nach dem die Preiszahlen in den USA einen nachlassenden Inflationsdruck angezeigt haben. Heute ist mit wenig Impulsen zu rechnen, zumal in einigen Ländern der Eurozone ein Feiertag begangen wird, hieß es in einem Helaba-Kommentar.

Am Nachmittag könnten weitere Konjunkturdaten aus den USA Impulse liefern. Auf der Agenda stehen mit dem Empire State Index ein viel beachteter Frühindikator sowie der NAHB Hausmarktindex.

Am Freitag hatte der ATX geringfügig um 0,02 Prozent schwächer bei 3.087,54 Punkten geschlossen. Das europäische Umfeld zeigte sich zu Wochenschluss hingegen mehrheitlich freundlich.

Zu den Aktien im Fokus zählten vor dem Wochenende Rosenbauer, die nach Zahlenvorlage gut drei Prozent auf 34,90 Euro einbüßten. Der Feuerwehrausrüster hat zwar im Mai neuerlich seine Preise angehoben, wegen der Lieferkettenprobleme ging der Umsatz im ersten Halbjahr dennoch zurück und unterm Strich stand ein Verlust von 11,7 Mio. Euro.

Die größten Kursgewinner im prime market am Freitag:

Do&Co +3,50% 82,80 Euro UNIQA +3,00% 7,22 Euro Lenzing +2,28% 85,30 Euro

Die größten Kursverlierer im prime market am Freitag:

Rosenbauer -3,06% 34,90 Euro Palfinger -3,04% 25,55 Euro voestalpine -2,38% 22,14 Euro

ger

ISIN AT0000999982