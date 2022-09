Wiener Aktienmarkt vorbörslich freundlich erwartet

Die Wiener Börse dürfte am Dienstag mit leichten Zugewinnen den Handel starten. Eine Banken-Indikation auf den heimischen Leitindex ATX notierte kurz nach 8.00 Uhr um 0,25 Prozent höher. Unterstützend sollten die positiven Vorgaben der Übersee-Märkte wirken.

In den Fokus der Investoren rücken heute die am frühen Nachmittag anstehenden US-Verbraucherpreise wegen ihrer Bedeutung für den weiteren Zinstrend der US-Notenbank. In Europa richten sich die Blicke zudem auf die ZEW-Umfrage. Die sentix-Befragung hat gezeigt, dass die Stimmung sich nochmals eintrüben könnte, obwohl bereits ein niedriges Niveau erreicht wurde, hieß es dazu in einem aktuellen Helaba-Kommentar.

Die Meldungslage zu den heimischen Unternehmen blieb noch sehr dünn. Der Flughafen Wien legt heute Verkehrszahlen vor.

Am Montag hatte der ATX um 2,44 Prozent höher bei 3.033,27 Punkten geschlossen. Bankenwerte profitierten weiter von der Geldpolitik der Europäischen Zentralbank, die zuletzt eine Leitzinserhöhung von 75 Basispunkten beschlossen hatte. So gewannen die Titel der Erste Group, Raiffeisen und BAWAG zwischen 1,3 und 4,4 Prozent hinzu.

Aber auch die Wertpapiere der schwer gewichteten OMV legten um knapp drei Prozent zu. In den vergangenen Tagen erholten sich die Ölpreise von ihren jüngsten Verlusten. Für die Anteilsscheine der Schoeller-Bleckmann ging es um ein Prozent hinauf.

Die größten Kursgewinner im prime market am Montag:

Frequentis +5,16% 26,50 Euro Erste Group +4,36% 25,62 Euro CA Immo +3,81% 32,70 Euro

Die größten Kursverlierer im prime market am Montag:

UBM Development -2,74% 31,90 Euro Marinomed -1,90% 62,00 Euro Agrana -1,23% 16,10 Euro

