Wiener Aktienmarkt vorbörslich freundlich erwartet

Die Wiener Börse dürfte den Handel am Montag mit etwas höheren Notierungen aufnehmen. Eine Indikation auf den heimischen Leitindex ATX signalisierte gut dreißig Minuten vor Sitzungsbeginn ein Plus von 0,3 Prozent. Auch das europäische Umfeld wird mit Zugewinnen erwartet.

Marktbeobachter verwiesen vor allem auf positive Vorgaben von den Börsen in Tokio und New York. Impulse lieferte zuletzt auch die laufende US-Berichtssaison. Die Meldungslage zu den heimischen Unternehmen fiel hingegen noch sehr dünn aus.

Datenseitig richten sich die Blicke zu Wochenbeginn auf das EU-Verbrauchervertrauen, das leicht verbessert erwartet wird. In den USA steht der Index der Frühindikatoren zur Veröffentlichung an.

Am Freitag hatte der ATX um 0,54 Prozent höher bei 3.297,54 Punkten geschlossen. Der Handel verlief in ruhigen Bahnen, die Meldungslage war zum Wochenausklang dünn.

Mit Blick auf Inflation und Geldpolitik in Europa standen am Freitag Aussagen von Christine Lagarde im Fokus. Die EZB-Präsidentin hat die Entschlossenheit der Notenbank bekräftigt, im Kampf gegen die Inflation nicht nachzulassen.

Die Meldungslage in Wien blieb zum Wochenende hin mager, eine Analystenstimme gab es zur voestalpine. Die Deutsche Bank bestätigte in einer aktuellen Analyse die Kaufempfehlung für die Papiere und erhöhte das Kursziel von 31 auf 33 Euro. Die Aktien kletterten in Reaktion um zwei Prozent auf 29,02 Euro.

Unterstützung für den ATX kam auch von den Bankwerten. Raiffeisen Bank International, über weite Handelsstrecken klar im Minus, drehten das Vorzeichen um und gingen um deutliche 1,8 Prozent fester ins Wochenende. Erste Group schlossen mit einem Plus von 1,3 Prozent und auch BAWAG gewannen rund ein Prozent.

Die größten Kursgewinner im prime market am Freitag:

Warimpex +8,82% 0,74 Euro Schoeller-Bleckmann +4,21% 66,80 Euro Lenzing +2,20% 65,10 Euro

Die größten Kursverlierer im prime market am Freitag:

Porr -1,82% 12,96 Euro Andritz -1,25% 55,20 Euro Pierer Mobility -1,25% 79,00 Euro

ger/mik

ISIN AT0000999982