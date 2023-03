Wiener Aktienmarkt vorbörslich freundlich erwartet

Die Wiener Börse dürfte am Montag mit freundlicher Tendenz in die neue Handelswoche starten. Eine ATX-Bankenindikation notierte eine Dreiviertelstunde vor Sitzungsbeginn um 0,30 Prozent fester. Das europäische Umfeld wird nach den klaren Abschlägen am Freitag heute ebenfalls etwas höher erwartet.

Ein überraschend deutlicher Preisanstieg im Jänner hat am Freitag die Anleger an den US-Börsen verschreckt. Sorgen vor womöglich deutlicheren Zinsschritten der US-Notenbank kochten wieder hoch. Auch die Asien-Märkte zeigten sich heute früh mit negativen Vorzeichen. Inflations- und Zinssorgen bleiben wohl auch in der neuen Woche die bestimmenden Themen an den Märkten, hieß es von Marktbeobachtern.

Am Vormittag dürften die Marktteilnehmer auf neue Stimmungsdaten aus der Eurozone sowie Geld- und Kreditdaten der EZB achten. In den USA wird der Datenreigen heute mit den Auftragseingängen langlebiger Wirtschaftsgüter eröffnet, die nach dem überraschend deutlichen Vormonatsanstieg schwächer erwartet werden.

Am Freitag hatte der ATX um 0,31 Prozent schwächer bei 3.455,75 Punkten geschlossen. Am Nachmittag war bekannt geworden, dass ein anhand amerikanischer Konsumausgaben ermittelter Preisindex deutlich höher als erwartet ausgefallen war, was den Druck auf die US-Notenbank erhöhte, ihre geldpolitischen Zügel weiter zu straffen.

Hierzulande setzten allerdings auch Analystenstimmen Impulse. So haben die Experten der Erste Group ihr Kursziel für die Aktien der heimischen Wienerberger in Reaktion auf die jüngst vorgelegten Zahlen zum Geschäftsjahr 2022 von 28,3 auf 34,5 Euro klar angehoben. Das Anlagevotum "Accumulate" wurde bestätigt. Die Titel steigerten sich um 0,2 Prozent auf 29,7 Euro.

Zudem haben die Analysten der Erste Group ihr Kursziel für die Papiere der Österreichischen Post von 34 auf 35 Euro leicht gesteigert. Gleichzeitig stufte das Institut das Anlagevotum "Accumulate" auf "Hold " ab. Das Wertpapier ging um 0,5 Prozent tiefer bei 33,35 Euro aus dem Handel.

Die größten Kursgewinner im prime market am Freitag:

DO & CO AG +4,01% 109,00 Euro AMAG Austria Metall AG +3,38% 36,70 Euro Pierer Mobility AG +2,96% 83,40 Euro

Die größten Kursverlierer im prime market am Freitag:

Kapsch TrafficCom AG -4,02% 12,90 Euro Marinomed Biotech AG -2,13% 46,00 Euro EVN -1,91% 20,50 Euro

ger

ISIN AT0000999982