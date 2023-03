Wiener Aktienmarkt vorbörslich freundlich erwartet

Die Wiener Börse dürfte am Dienstag mit freundlicher Tendenz in die Sitzung starten. Eine Bankenindikation auf den heimischen Leitindex ATX notierte eine Dreiviertelstunde vor der Eröffnung um 0,6 Prozent fester. Auch das europäische Umfeld wird mit etwas höheren Notierungen erwartet. Die Vorgaben der Übersee-Börsen fielen ebenfalls überwiegend positiv aus.

Der ATX sollte somit an den positiven Wochenauftakt anknüpfen können. Laut Experten verbessert sich das Marktumfeld. In den USA stützten Aussagen aus dem Umfeld der Notenbank, das Bankensystem sei "solide und widerstandsfähig". Zudem erwägt die US-Regierung laut einer Meldung der Nachrichtenagentur Bloomberg, ihre Unterstützung für angeschlagene Banken auszuweiten.

Am Dienstag stehen überwiegend Konjunkturdaten aus der zweiten Reihe mit eher geringerer Marktrelevanz auf dem Programm. In der Eurozone dürften Stimmungsindikatoren aus Frankreich und Italien beachtet werden. In den USA werden Zahlen vom schwächelnden Immobilienmarkt und zur Verbraucherstimmung erwartet.

Die Pierer Mobility (vormals KTM Industries) hat im Vorjahr kräftig Gas gegeben und eine Rekordergebnis eingefahren, wurde vor Sitzungsbeginn bekannt. Der Umsatz stieg um 19 Prozent auf 2,437 Mrd. Euro, das Betriebsergebnis (Ebit) um 22 Prozent auf 235 Mio. Euro, das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) um 15 Prozent auf 381 Mio. Euro.

Am Montag hatte der ATX um 0,92 Prozent höher bei 3.052,28 Punkten geschlossen. Auch das europäische Umfeld zeigte sich im Plus und konnte sich damit etwas von den zuletzt deutlichen Kursverlusten erholen. Im Bank-Sektor gab es eine leichte Entspannung zu beobachten, weil sich ein Käufer für die unter staatlicher Kontrolle stehende Silicon Valley Bank (SVB) gefunden hat.

Unter den heimischen Bankwerten gewannen Erste Group und Raiffeisen jeweils um 1,4 Prozent und machten damit nach den zuletzt massiven Kurseinbußen wieder etwas an Boden gut. BAWAG-Aktien schlossen hingegen leicht um 0,1 Prozent tiefer.

Die größten Kursgewinner im prime market am Montag:

Agrana Beteiligungs-AG +5,50% 16,30 Euro Warimpex Finanz- und Bet. AG +5,05% 0,67 Euro Immofinanz AG +4,43% 11,32 Euro

Die größten Kursverlierer im prime market am Montag:

Frequentis -3,12% 31,00 Euro Schoeller-Bleckmann -2,88% 57,30 Euro Austriacard -1,47% 12,75 Euro

ISIN AT0000999982