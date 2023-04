Wiener Aktienmarkt vorbörslich freundlich erwartet

Die Wiener Börse dürfte am Dienstag mit freundlicher Tendenz in den Handel starten. Eine Indikation auf den heimischen Leitindex ATX notierte gegen 8.15 Uhr mit plus 0,79 Prozent. Auch die europäischen Leitbörsen werden nach dem langen Osterwochenende mit Zugewinnen erwartet.

Marktbeobachter verwiesen auf die überwiegend positiven Vorgaben der Übersee-Börsen. Angesichts einer dünnen Meldungslage zu den heimischen Unternehmen richten die Anleger ihren Fokus wohl auf die anstehenden Konjunkturdaten. So finden sich am späteren Vormittag Einzelhandelsumsätze der Eurozone sowie das sentix-Investorenvertrauen auf der Agenda.

Am Donnerstag hatte der ATX um 0,82 Prozent höher bei 3.195,70 Punkten geschlossen. Branchenseitig waren bis Handelsschluss die schwer gewichteten Bankentitel gefragt. Dabei verteuerten sich BAWAG um 2,8 Prozent und Raiffeisen Bank International um 1,6 Prozent.

Erste Group verbuchten Zuwächse von 1,9 Prozent. Die heimische Bank denkt offenbar über einen Zukauf in Tschechien nach. Wie die Finanznachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf Insider berichtete, könnte die Bank das tschechische Verbraucherkreditgeschäft der BNP Paribas erwerben. Der Kauf könnte in den kommenden Wochen bekanntgegeben werden.

Die größten Kursgewinner im prime market am Donnerstag:

CA Immobilien Anlagen AG +3,99% 24,75 Euro BAWAG Group AG +2,76% 43,24 Euro Immofinanz AG +2,75% 13,46 Euro

Die größten Kursverlierer im prime market am Donnerstag:

Marinomed Biotech AG -4,75% 36,10 Euro Lenzing AG -3,02% 64,30 Euro Frequentis -2,20% 31,10 Euro

