Wiener Aktienmarkt vorbörslich freundlich erwartet

Die Wiener Börse dürfte am Dienstag mit freundlicher Tendenz in den Handel starten. Eine Indikation auf den heimischen Leitindex ATX signalisierte rund vierzig Minuten vor Sitzungsbeginn ein Plus von 0,28 Prozent.

Das europäische Umfeld wird nach uneinheitlichen Übersee-Vorgaben gut behauptet erwartet. Laut Marktbeobachtern halten sich die Anleger im Vorfeld der am Mittwoch anstehenden US-Inflationsdaten bereits zurück. Ein Thema bleibt laut den Experten der Credit Suisse auch ein drohender Zahlungsausfall der US-Regierung, sollte der Kongress nicht bald die Schuldenobergrenze anheben.

Ergebnisse gab es vor Sitzungsbeginn von Rosenbauer. Der oberösterreichische Feuerwehrausrüster hat heuer im ersten Quartal aufgrund eines höheren Bruttoergebnisses und niedrigerer Strukturkosten weniger Verlust gemacht. Das Betriebsergebnis (Ebit) verbesserte sich von minus 18,6 Mio. Euro im Vorjahresquartal auf minus 4,9 Mio. Euro, der Periodenverlust sank von 15,7 auf 10,7 Mio. Euro, wie das Unternehmen mitteilte.

Am Montag hatte der ATX um 1,34 Prozent höher bei 3.259,84 Punkten geschlossen. Auch an anderen Börsen ging es nach oben, die Gewinne fielen andernorts allerdings deutlich moderater aus. Wichtige Unternehmensnachrichten lagen am Montag nicht vor und auch die gemeldeten Wirtschaftsdaten wirkten sich nicht merklich an den Börsen aus.

Unter den Einzelwerten in Wien zeigten sich die Bank-Aktien erneut sehr fest und knüpften damit an ihre Gewinne von Freitag an. Raiffeisen zogen um 2,4 Prozent an, Erste Group legten um 2,0 Prozent zu. Bei höherem Volumen gesucht waren unter den Schwergewichten auch OMV (plus 1,9 Prozent) und voestalpine (plus 1,8 Prozent).

Gut nachgefragt waren zum Wochenstart zudem die Bauwerte. So legten die Aktien der Baukonzerne Strabag und Porr jeweils rund 2,1 Prozent zu.

Die größten Kursgewinner im prime market am Montag:

Pierer Mobility AG +3,71% 78,20 Euro AT&S +2,91% 26,88 Euro Rosenbauer International AG +2,57% 31,90 Euro

Die größten Kursverlierer im prime market am Montag:

Semperit AG Holding -3,19% 22,75 Euro Marinomed Biotech AG -2,58% 34,00 Euro Lenzing AG -1,78% 55,30 Euro

ISIN AT0000999982