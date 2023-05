Wiener Aktienmarkt vorbörslich freundlich erwartet

Die Wiener Börse dürfte am Montag mit leichten Zugewinnen in die neue Handelswoche starten. Eine Indikation auf den heimischen Leitindex ATX signalisierte rund vierzig Minuten vor Sitzungsbeginn ein Plus von 0,28 Prozent.

Auch das europäische Umfeld wird zu Handelsbeginn etwas höher erwartet. Marktbeobachter rechnen allerdings mit erneut eher zurückhaltenden Investoren und sehen den US-Schuldenstreit weiter im Fokus. Die Übersee-Märkte lieferten uneinheitliche Vorgaben.

Datenseitig richtet sich der Blick am Vormittag auf die Industrieproduktion in der Eurozone. In den USA steht am Nachmittag dann der Empire-State-Index an. Es ist die erste Unternehmensumfrage im Verarbeitenden Gewerbe des laufenden Monats.

Am Freitag hatte der ATX um 0,13 Prozent schwächer bei 3.176,93 Punkten geschlossen. Im Fokus des Handelstages stand der Streit um die Schuldenobergrenze in den USA. Sollte der Kongress diese nicht bald anheben droht ein Zahlungsausfall der USA. Eine Einigung zeichnet sich jedoch weiterhin nicht ab, die Gespräche darüber wurden vertagt.

Auch die weitere Entwicklung der US-Geldpolitik wird mit Argusaugen verfolgt. Zuletzt wurde bekannt, dass die US-Notenbank-Direktorin Michelle Bowman mit Blick auf eine mögliche Zinspause noch unentschieden ist. Das Zinsniveau bremse die Wirtschaft zwar, doch ob es bereits ausreichend restriktiv sei, um die Inflation zu drücken, bleibe unsicher. Sie dämpfte auch Spekulationen auf eine Zinssenkung in absehbarer Zeit.

In Wien stand vor dem Wochenende die Post mit frischen Quartalsergebnissen im Rampenlicht. Das Unternehmen hat im 1. Quartal kräftig zugelegt. Der Umsatz erhöhte sich im Jahresvergleich um 10,5 Prozent auf 664,7 Mio. Euro, das Betriebsergebnis (Ebit) legte um 18,7 Prozent auf 47 Mio. Euro zu. Ziel für 2023 bleibt weiterhin ein Ebit auf Vorjahresniveau und ein Umsatzwachstum im mittleren einstelligen Bereich. Die Aktien schlossen mit einem kräftigen Kursplus von 3,4 Prozent.

Die größten Kursgewinner im prime market am Freitag:

Flughafen Wien AG +3,42% 42,30 Euro Oesterreichische Post AG +3,41% 33,40 Euro Semperit AG Holding +2,34% 21,90 Euro

Die größten Kursverlierer im prime market am Freitag:

RHI Magnesita -3,16% 24,50 Euro Marinomed Biotech AG -2,06% 33,20 Euro Erste Group Bank AG -1,79% 31,30 Euro

