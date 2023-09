Wiener Aktienmarkt vorbörslich freundlich erwartet

Die Wiener Börse dürfte am Freitag mit freundlicher Tendenz in den Handel starten. Rund eine halbe Stunde vor Handelsauftakt zeigte eine Indikation auf den ATX ein Plus von 0,6 Prozent. Auch das europäische Umfeld wird zum Wochenausklang etwas höher gesehen. Marktbeobachter sprachen von einem Erholungsversuch nach den jüngsten Abschlägen. Die Vorgaben der Übersee-Börsen fielen allerdings mehrheitlich negativ aus.

Nach zuletzt robusten Wirtschafts- und Arbeitsmarktdaten in den USA bleibt die Sorge bezüglich eines längeren Zinserhöhungszyklus als bisher gehofft, kommentierte ein Marktbeobachter. Die Meldungslage zu den Unternehmen fiel erneut dünn aus. Auch datenseitig werden heute keine allzu starken Impulse erwartet.

Am Donnerstag hatte der ATX um 1,12 Prozent schwächer bei 3.139,94 Punkten geschlossen. Angesichts der dünnen Meldungslage zu den Unternehmen rückten Konjunkturdaten aus Europa und den USA in den Fokus der Investoren.

Zu den größeren Verlierern zählten Zumtobel mit minus 4,3, Prozent sowie Warimpex, die um 3,8 Prozent verloren. AT&S gaben in einem schwachen europäischen Branchenumfeld ebenfalls um 3,8 Prozent nach.

Bei den Indexschwergewichten zeigten sich voestalpine um gut drei Prozent tiefer und Erste Group büßten 2,6 Prozent ein. BAWAG schlossen um 2,5 Prozent schwächer, Raiffeisen fielen um 2,3 Prozent.

Die größten Kursgewinner im prime market am Donnerstag:

Porr +5,37% 12,56 Euro Frequentis +1,33% 30,50 Euro Verbund +1,15% 74,50 Euro

Die größten Kursverlierer im prime market am Donnerstag:

Zumtobel -4,30% 6,68 Euro Warimpex -3,80% 0,76 Euro AT&S -3,75% 31,34 Euro

ISIN AT0000999982