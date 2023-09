Wiener Aktienmarkt vorbörslich freundlich erwartet

Die Wiener Börse dürfte den Handel am Freitag mit Kursgewinnen aufnehmen. Eine Indikation auf den Leitindex ATX signalisierte rund dreißig Minuten vor Sitzungsbeginn ein Plus von 0,54 Prozent - damit steuert der ATX auf den 3. Gewinntag in Serie zu. Auch an den wichtigsten europäischen Börsen wird ein freundlicher Handelsauftakt erwartet - überwiegend positive Vorgaben aus Asien und den USA liefern den Märkten dazu etwas Rückenwind.

Doch auch wenn es vor dem Wochenende noch etwas nach oben geht bleibt die Stimmung laut den Experten der Helaba von Konjunktur- und Zinssorgen geprägt. Vor diesem Hintergrund ist der Blick der Marktteilnehmer in auf nationale Inflationsdaten sowie die Schnellschätzung der Teuerung in der Eurozone gerichtet.

"Die Erwartungen dabei sind gemischt. Alles in allem gehen wir davon aus, dass die EWU-Inflation nachgeben wird, aber nicht so deutlich wie in Deutschland und auch nicht so deutlich wie vom Konsens erwartet", schreiben die Ökonomen der Helaba im Vorfeld der Veröffentlichung.

In den USA sei dann am Nachmittag von hohem Interesse, wie sich der Konsum zur Mitte des dritten Quartals entwickelt. "Die Eintrübung der Konsumlaune könnte ein Hinweis darauf sein, dass nach einer soliden Phase die US-Verbraucher alsbald weniger ausgabenfreudig sein könnten, zumal wir davon ausgehen, dass die Einkommen hinter den Ausgaben zurückbleiben", hieß es weiter.

Bereits publiziert wurden Konjunkturdaten aus Deutschland. Demnach haben die deutschen Einzelhändler im August weniger Umsatz erzielt. Gegenüber dem Vormonat sanken die Erlöse preisbereinigt (real) um 1,2 Prozent, Analysten hatten dagegen mit einem Zuwachs von im Schnitt 0,5 Prozent gerechnet. Meldungen zu Wiener Einzelwerten blieben vorbörslich noch Mangelware, auch von Analystenseite war es bisher still.

Am Donnerstag hatte der ATX um 0,91 Prozent auf 3.151,85 Punkte zugelegt. Auch an anderen Börsen in Europa war es nach einem verhaltenen Tagesverlauf im Späthandel noch nach oben gegangen - die freundliche Tendenz der US-Börsen hatte am Nachmittag für etwas Rückenwind gesorgt. Positiv wurde auch ein deutlicher Rückgang der deutschen Inflationsrate aufgenommen.

Lenzing hatten bei höheren Umsätzen 3,4 Prozent zugelegt. Titel des Ölfeldausrüster Schoeller-Bleckmann gewannen bei gutem Volumen 2,8 Prozent. Auch an anderen Börsen in Europa fanden sich Ölwerte unter den Gewinnern. Die Rohölpreise sind zuletzt weiter gestiegen. Die Aktien des Börsenneuzugangs EuroTeleSites setzten ihre jüngste Talfahrt am Donnerstag fort und büßten 3,9 Prozent auf 4,42 Euro ein. Die seit Freitag notierte Aktie der von der Telekom Austria abgespaltenen Funkturmtochter rutschte damit weiter unter den Referenzpreis vom Börsengang von 4,95 Euro.

Die größten Kursgewinner im prime market am Donnerstag:

Kapsch TrafficCom +4,95% 9,76 Euro Lenzing +3,35% 38,55 Euro RHI Magnesita +3,12% 33,00 Euro

Die größten Kursverlierer im prime market am Donnerstag:

EuroTeleSites -3,91% 4,42 Euro AMAG -2,03% 29,00 Euro Porr -1,85% 11,66 Euro

