Wiener Aktienmarkt vorbörslich freundlich erwartet

Die Wiener Börse dürfte am Mittwoch mit freundlicher Tendenz in den Handel starten. Eine Indikation auf den heimischen Leitindex ATX deutete rund 45 Minuten vor Handelsbeginn ein Plus von 0,40 Prozent an. Auch das europäische Umfeld wird nach überwiegend positiven Übersee-Vorgaben etwas fester erwartet.

Das Hauptaugenmerk liegt heute auf der mit Spannung erwarteten Entscheidung des Offenmarktausschusses der US-Notenbank (FOMC). Mit einer Veränderung des Leitzinsniveaus ist nicht zu rechnen und marktseitig ist dies vollständig eskomptiert, kommentierten die Helaba-Analysten.

Die Meldungslage zu den heimischen Unternehmen blieb sehr dünn. Marktbeobachter rechnen angesichts des heutigen Feiertags mit einem eher ruhigen Geschäftsverlauf.

Am Dienstag hatte der ATX um 0,83 Prozent höher bei 3.085,54 Punkten geschlossen. Auch das europäische Umfeld zeigte sich überwiegend freundlich und knüpfte damit an den positiven Wochenauftakt an.

Zu den Aktien im Fokus zählten OMV, die nach klar schwächerem Beginn noch ins Plus drehen konnten und um 1,3 Prozent fester schlossen. Der heimische OMV-Konzern, der im Vorjahr von sehr hohen Öl- und Gaspreisen profitiert hatte, musste im 3. Quartal des laufenden Geschäftsjahres wie erwartet einen deutlichen Rückgang auf operativer Ebene und beim Nettoergebnis hinnehmen.

Die größten Kursgewinner im prime market am Dienstag:

Polytec +4,71% 4,00 Euro CA Immo +3,57% 31,90 Euro Mayr-Melnhof +3,54% 111,00 Euro

Die größten Kursverlierer im prime market am Dienstag:

Addiko Bank -1,17% 12,70 Euro Agrana -0,99% 15,05 Euro Flughafen Wien -0,79% 50,10 Euro

ger

ISIN AT0000999982