Wiener Aktienmarkt vorbörslich gut behauptet erwartet

Die Wiener Börse dürfte am Dienstag mit leichten Kursgewinnen in den Handel starten. Eine Indikation auf den ATX sah den heimischen Leitindex eine gute halbe Stunde vor Handelsstart 0,15 Prozent im Plus.

Auch das europäische Umfeld wird zu Handelsbeginn freundlich erwartet. Marktbeobachter verwiesen auf den robusten Handelsausklang an der Wall Street am Vorabend sowie auf solide Asien-Börsen.

Datenseitig haben Marktteilnehmer heute die Ergebnisse der ZEW-Umfrage im Blick. Zwar ist es an den Aktienmärkten in den letzten Wochen zu erfreulichen Kursgewinnen gekommen, dennoch herrschen in Europa und speziell in Deutschland Konjunkturzweifel vor - auch wegen der Befürchtungen vor einer Gasknappheit, hieß es dazu in einem Helaba-Kommentar. Der Ukraine Krieg, die hohe Inflation und der zu erwartende, weitere Leitzinsanstieg schlagen zu dem auf das Gemüt.

Am Nachmittag sorgt dann in den USA die Industrieproduktion für Aufmerksamkeit. Die Vorgaben für die ebenfalls anstehenden US-Baubeginne und -genehmigungen sind uneinheitlich. Insgesamt sollte sich der Einfluss der Zahlen auf die Zinserwartungen in Grenzen halten, kommentierten die Helaba-Analysten.

Am Montag hatte der ATX um 0,09 Prozent schwächer bei 3.084,82 Punkten geschlossen. Belastend wirkten zu Wochenbeginn vor allem enttäuschende Wirtschaftsdaten aus China. Aber auch unter den Erwartungen ausgefallene US-Daten drückten auf die Stimmung. Zudem rückten geopolitischen Risiken wieder ins Blickfeld der Anleger. So hat China als Reaktion auf den Besuch einer weiteren US-Delegation in Taiwan am Montag neue Militärmanöver nahe der Insel abgehalten.

Unter den heimischen Einzelwerten rutschten OMV 1,6 Prozent ab. Die chinesischen Wirtschaftsdaten schürten am Rohölmarkt Nachfragesorgen und drückten den Ölpreis deutlich nach unten. Aktien des Ölfeldausrüsters Schoeller-Bleckmann hielten sich mit 0,2 Prozent im Plus.

Klar schwächer zeigten sich auch voestalpine und büßten 1,8 Prozent ein. Bei den Bankwerten verloren Raiffeisen-Papiere 1,3 Prozent. Erste Group gingen um 1,6 Prozent tiefer aus der Sitzung und BAWAG schlossen 0,5 Prozent im Minus.

Die größten Kursgewinner im prime market am Montag:

Verbund +4,36% 110,00 Euro Rosenbauer +3,15% 36,00 Euro EVN +2,67% 23,05 Euro

Die größten Kursverlierer im prime market am Montag:

Do&Co -4,23% 79,30 Euro Warimpex -3,82% 0,81 Euro voestalpine -1,81% 21,74 Euro

