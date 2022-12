Wiener Aktienmarkt vorbörslich gut behauptet erwartet

Die Wiener Börse dürfte am Montag gut behauptet in den Handel starten. Eine Indikation auf den heimischen Leitindex ATX notierte um 8.40 Uhr um 0,2 Prozent höher. Auch an anderen Börsen in Europa werden zum Handelsauftakt kleine Pluszeichen erwartet.

Zu den Aktien im Fokus könnte die CA Immo zählen. Der Immokonzern hat für heuer ein neues Aktienrückkaufprogramm angekündigt. Die CA Immo will am 23. Dezember beginnen, am Markt bis zu zwei Millionen Stück eigene Aktien aufzukaufen.

Von Konjunkturseite dürfte der um 10 Uhr anstehende deutsche ifo-Geschäftsklimaindex Impulse bringen. "Die Vorgaben vonseiten der sentix- und ZEW-Umfragen lassen auf den dritten Anstieg in Folge schließen", schreiben die Analysten der Helaba.

Am Freitag hatte der ATX um 0,66 Prozent schwächer bei 3.059,33 Punkten geschlossen. Semperit-Aktien sprangen um 16,2 Prozent nach oben nachdem bekannt wurde, dass der heimische Gummi- und Kautschukkonzern sein Medizingeschäft an einen asiatischen Handschuhhersteller verkaufen werde. Aktien des Faserherstellers Lenzing verloren hingegen nach einem Bericht über einen möglichen Jobabbau 1,9 Prozent.

Die vergangene Woche stand vor allem im Zeichen der Notenbanksitzungen in den USA und der Eurozone. Sowohl die EZB als auch die US-Notenbank haben ihre Leitzinsen zwar moderater als davor um 50 Basispunkte angehoben, gleichzeitig aber weitere Erhöhungen in Aussicht gestellt.

Die größten Kursgewinner im prime market am Freitag:

Semperit +16,21% 19,50 Euro Polytec +3,56% 4,95 Euro s Immo +3,17% 12,38 Euro

Die größten Kursverlierer im prime market am Freitag:

CA Immo -6,63% 26,75 Euro Pierer Mobility AG -6,31% 59,40 Euro Warimpex -5,56% 0,68 Euro

ISIN AT0000999982