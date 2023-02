Wiener Aktienmarkt vorbörslich gut behauptet erwartet

Die Wiener Börse dürfte am Dienstag mit leichten Kursgewinnen in den Handel starten. Eine Bankenindikation auf den heimischen Aktienindex ATX zeigt gegen 8.15 Uhr ein kleines Plus von 0,14 Prozent. Auch das europäische Umfeld wird mit gut behaupteter Tendenz erwartet. Die Vorgaben von der Wall Street fielen gut aus, die Märkte in Asien fanden heute früh keine klare Richtung.

Die gesamte Aufmerksamkeit wird heute den US-Verbraucherpreisen gelten, denn zuletzt hatten starke Arbeitsmarktzahlen sowie die Stimmungsverbesserung im Nicht-Verarbeitenden Gewerbe dafür gesorgt, dass das mittelfristige Inflationsrisiko in den Vordergrund gerückt ist und damit einhergehend haben auch die Zinserwartungen zugelegt, hieß es in einem aktuellen Helaba-Kommentar.

Die Meldungslage zu den heimischen Unternehmen blieb bis dato sehr dünn. Ergebnisse gibt es heute erst nach Handelsschluss, dann legt die Telekom Austria das Jahresergebnis 2022 vor.

Am Montag hat die Wiener Börse knapp behauptet geschlossen. Der ATX beendete den Tag mit einem kleinen Minus von 0,17 Prozent und 3.437,88 Punkten. Der Handel an Europas Börsen verlief zum Wochenauftakt ruhig. Marktbewegende Konjunkturdaten gab es keine. Viele Anleger dürften zudem die Veröffentlichung wichtiger US-Inflationsdaten abwarten, hieß es.

Unter Druck kamen in Wien nach Vorlage von Zahlen BAWAG-Aktien und waren mit einem Minus von 4,7 Prozent das Schlusslicht im prime market. Die bereits im dritten Quartal 2022 verbuchte vollständige Abschreibung der Forderung gegen die Stadt Linz lastet auf dem Jahresergebnis der Bank.

Die größten Kursgewinner im prime market am Montag:

Semperit +6,07 % 22,70 Euro UBM +5,90 % 32,30 Euro Palfinger +3,72 % 29,30 Euro

Die größten Kursverlierer im prime market am Montag:

BAWAG -4,65 % 55,40 Euro Agrana -3,49 % 16,60 Euro Zumtobel -1,90 % 7,22 Euro

ger/spa

ISIN AT0000999982